Mercedes prekinuo šutnju o Russellu i Antonelliju: 'Takve priče su nam potpuno strane'

Mercedes je odlučio stati na kraj sve glasnijim nagađanjima o tome favorizira li jednog od svojih vozača u borbi za naslov prvaka Formule 1. Rasprave o statusu prvog i drugog vozača prisutne su u gotovo svakoj momčadi, posebice kada se u istoj garaži nalaze iskusni vozač i mladi talent, no iz njemačke momčadi poručuju kako takve podjele kod njih ne postoje.

Posljednjih tjedana dio navijača i analitičara spekulirao je da Mercedes određene odluke donosi u korist Georgea Russella, dok su drugi tvrdili upravo suprotno te smatrali da momčad više pažnje posvećuje mladom Kimiju Antonelliju. Na te je tvrdnje odgovorio tehnički direktor James Allison, koji je odbacio svaku mogućnost favoriziranja jednog vozača.

„Ljudi su prirodno vezani uz vozače koje podržavaju i žele da upravo njihov favorit bude uspješniji od svih ostalih. No kada biste radili unutar jedne F1 momčadi, vrlo brzo biste shvatili koliko je ideja o favoriziranju nekoga potpuno strana našem načinu razmišljanja. Kada čujemo takve komentare, imamo osjećaj kao da slušamo neki drugi jezik“, rekao je Allison.

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Tema je ponovno postala aktualna nakon utrke u Barceloni, gdje su Russell i Antonelli u nekoliko navrata izgubili vrijeme međusobnom borbom na stazi. To je iskoristio Ferrarijev vozač Lewis Hamilton, koji je stigao do pobjede i dodatno zakomplicirao poredak u prvenstvu.

Mercedesov šef Toto Wolff već je ranije naglasio kako momčad neće koristiti timske naredbe osim ako za to ne postoji jasan natjecateljski razlog. Sličan stav sada je ponovio i Allison, istaknuvši da je prioritet momčadi osvajanje konstruktorskog naslova, a ne određivanje unutarnje hijerarhije među vozačima.

„Nama je u interesu da oba vozača ostvaruju što bolje rezultate. Idealni scenarij za nas je dvostruka pobjeda na svakoj utrci i potpuno nam je svejedno tko će biti prvi, a tko drugi. Tek kada jedan vozač izgubi matematičke šanse za naslov, a drugi ostane u borbi s konkurentom iz druge momčadi, tada momčad može zauzeti određeni stav“, objasnio je Allison.

Dodao je kako Formula 1 momčadima najveći dio financijskih nagrada donosi plasman u konstruktorskom prvenstvu, zbog čega je logično da žele maksimalan učinak oba vozača.

„Naše nagrade, bonusi i uspjeh vezani su uz konstruktorski poredak. Zbog toga nema nikakvog smisla favorizirati jednog vozača nauštrb drugoga. Sve što želimo jest da obojica konstantno osvajaju što više bodova“, zaključio je tehnički direktor Mercedesa.