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NEVJEROJATNE IZJAVE /

McLaren izravno optužio jednu ekipu za svoje loše rezultate: 'Zbog toga su oni u prednosti'

McLaren izravno optužio jednu ekipu za svoje loše rezultate: 'Zbog toga su oni u prednosti'
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Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/imago sportfotodienst/Profimedia

Ova sezona je vrlo loša za McLaren

21.6.2026.
16:57
Sportski.net
BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/imago sportfotodienst/Profimedia
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McLaren, momčad koja je protekle dvije sezone ispisala povijest kao prva klijentska momčad koja je osvojila konstruktorsku, pa onda i vozačku titulu u hibridnoj eri Formule 1, ove sezone proživljava teške trenutke i bilježi slabije rezultate, a sada su pronašli i izravnog krivca za to.

McLaren je, naime, jedina od vodeće četiri ekipe koja ne koristi vlastitu pogonsku jedinicu, već koristi one od Mercedesa.

Prvi čovjek McLarena Andrea Stella sada je rekao da su zbog toga u lošijoj poziciji.

"Već sam ranije rekao da smo se, više nego ikada prije, našli u podređenom položaju zato što smo klijentski tim. Želim biti potpuno jasan kako ne bi bilo pogrešnih tumačenja. Ne radi se o tome da smo niži prioritet za Mercedes HPP", rekao je pa objasnio:

"Kada ste tvornički tim, eksperimente na šasiji možete kombinirati s dugotrajnim testovima pogonske jedinice. Postoji mnogo razloga zbog kojih tvornički timovi imaju određene prednosti."

Pogotovo je to bilo očito 2026. godine kada su na snagu stupila nova pravila.

"Ti problemi prenijeli su se u sezonu u kojoj su tehnička pravila potpuno promijenjena, posebno kada je riječ o pogonskim jedinicama. Postoje kvarovi koji jesu povezani s pogonskom jedinicom, ali postoje i oni koji su isključivo naša odgovornost, poput problema s mjenjačem na bolidu Landa Norrisa u Kanadi", rekao je pa na zaključio:

"Naš odnos s dobavljačem motora je fantastičan i vrlo uspješan. Upravo zahvaljujući toj suradnji možemo analizirati svaki problem pojedinačno i pronaći tehnička rješenja. No, kada ne znate što vas čeka u budućnosti, nije dovoljno rješavati jedan po jedan problem. Morate unaprijediti cijeli proces razmjene informacija između tvornica, između staze i tvornice, kao i samu organizaciju suradnje."

MclarenMercedesF1 Vijesti
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