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F1 objavila ogromne promjene: Drastično smanjen ugljični otisak, brojke iznenadile javnost

F1 objavila ogromne promjene: Drastično smanjen ugljični otisak, brojke iznenadile javnost
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Foto: James Moy/Alamy/Profimedia

Statistika pokazuje i da su emisije iz tvornica i timskih postrojenja smanjene za čak 64 posto u odnosu na 2018

19.6.2026.
21:25
Sportski.net
James Moy/Alamy/Profimedia
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Formula 1 nastavlja s ambicioznim planom smanjenja emisija i približavanja cilju neto nulte emisije ugljika do 2030. godine, a najnoviji podaci pokazuju značajan napredak u odnosu na prethodne godine.

Prema godišnjem izvješću za 2025. godinu, ukupni ugljični otisak sporta smanjen je za 35 posto u usporedbi s referentnom 2018. godinom, dok je u odnosu na 2024. zabilježen dodatni pad od 12 posto. Posebno se ističe i smanjenje emisija povezanih s putovanjima, koje su od 2018. godine niže za 27 posto.

Od početka programa održivosti iz operacija Formule 1 uklonjeno je gotovo 80.000 tona CO2 ekvivalenta, što organizacija uspoređuje s golemim količinama putovanja, od stotina milijuna prijeđenih kilometara zrakoplovom do deseci tisuća transatlantskih letova.

Najveći doprinos smanjenju emisija dolazi iz unapređenja logistike i prijevoza, korištenja održivog zrakoplovnog goriva, ulaganja u obnovljive izvore energije te mjera koje timovi provode u svojim pogonima i tvornicama.

Statistika pokazuje i da su emisije iz tvornica i timskih postrojenja smanjene za čak 64 posto u odnosu na 2018., dok su emisije iz logistike niže za 29 posto.

Iz Formule 1 poručuju kako sport istovremeno raste i širi svoju globalnu publiku, a da se pritom uspješno smanjuje ekološki otisak, što je potvrdio i predsjednik i izvršni direktor Stefano Domenicali.

F1 VijestiA1 Hrvatska
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