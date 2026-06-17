Svjetski prvak otkrio čega se svi boje: 'Da imaju bolji motor, sve bi pregazili!'

Dok Formula 1 nakon intenzivnog niza utrka nakratko uzima predah prije nastavka sezone u austrijskom Spielbergu, u paddocku se sve više raspravlja o odnosu snaga među vodećim momčadima uoči velikih promjena pravila 2026. godine. Posebnu pozornost privlače rezultati analiza razvoja pogonskih jedinica i šasija, a svoje viđenje situacije sada je dao i aktualni svjetski prvak Lando Norris.

Sezonu su obilježili odlični nastupi Mercedesa, koji je preko Georgea Russella i Kimija Antonellija slavio na prvih šest utrka. Međutim, dominaciju Srebrnih strijela u Barceloni je prekinuo Lewis Hamilton, koji je Ferrariju donio važnu pobjedu nakon što je prethodno dvaput zaredom završavao na drugom mjestu.

Napredak talijanske momčadi mnogi povezuju s velikim paketom nadogradnji predstavljenim tijekom prošlog trkaćeg vikenda. Ferrari je ostavio snažan dojam na konkurenciju, a sve je više mišljenja da trenutno raspolaže jednom od najboljih šasija u Formuli 1.

Ipak, prema posljednjim tehničkim analizama razvoja za novu generaciju bolida, Ferrari zaostaje za konkurencijom kada je riječ o performansama pogonske jedinice. Upravo će motor biti jedan od ključnih elemenata novih pravila koja stupaju na snagu 2026. godine.

Podaci pokazuju da je Red Bull trenutačno referentna točka u razvoju motora, dok Mercedes zaostaje između dva i četiri posto. Ferrari je navodno u još većem zaostatku, što bi mu prema pravilima moglo donijeti dodatne razvojne tokene i potencijalno značajnu priliku za napredak.

Na tu temu osvrnuo se i Lando Norris, koji smatra da Ferrari trenutno izvlači maksimum iz svog bolida.

"Imamo sreće što Ferrari u ovom trenutku nema bolji motor. Da ga ima, dominirali bi prvenstvom", rekao je vozač McLarena za Sky Sports.

Njegov momčadski kolega Oscar Piastri također je pohvalio Ferrarijev paket, posebno istaknuvši aerodinamičku učinkovitost bolida.

"Imaju jako puno potisne sile, vjerojatno više od svih ostalih. Istina, pritom stvaraju i veći otpor zraka, ali kada treba sačuvati gume tijekom utrke, to im može biti velika prednost", objasnio je Australac.