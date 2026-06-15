Šef Mercedesa otkrio tajnu Hamiltonovog preporoda? 'Možda mu ona pomaže'

Sedmerostruki svjetski prvak u Formuli 1 41-godišnji Britanac Lewis Hamilton je u nedjelju na Velikoj nagradi Katalonije došao do svoje 106. pobjede, ali prve za upravljačem Ferrarija, čime je značajno smanjio zaostatak u redoslijedu Svjetskog prvenstva, jer je vodeći Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) morao odustati pet krugova prije kraja.

Hamiltonova velika pobjeda izazvala je lavinu komentara, a među onima koji su odjeknuli bili su i oni šefa Mercedesa Tota Wolffa, koji njegov uspjeh nije pripisao samo vještni, već i stabilnosti u privatnom životu, aludirajući na vezu s Kim Kardashian.

"Od srca sam sretan zbog njega. Naporno je radio i prošao kroz toliko teških trenutaka, posebno prošle godine kada je i sam sumnjao u sebe", rekao je na početu Wolff, koji je Hamltonu bio šef dok je Lewis vozio za Mercedes.

"Dinamika u timu izgleda dobro. Vidio sam mu lice na postolju, vidi se da je jako sretan", rekao je Wolff pa zatim u šali dodao:

"Možda mu djevojka pomaže!"

"Čini se da se jako dobro slažu. Kada su emocionalni, privatni i profesionalni faktori usklađeni, tada pobjeđujete", poručio je Wolff.