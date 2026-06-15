Sedam stvari koje smo naučili iz Velike nagrade Barcelone: Jedno veseli milijune navijača

Velika nagrada Barcelone - Katalonije bila je utrka Formule 1 o kojoj ćemo još dugo pričati. Ferrari je nakon 595 dana posta konačno pobijedio u jednoj utrci Formule 1 (posljednja pobjeda datira iz Meksika 2024.), a Lewis Hamilton, pobjednik u Barceloni, po prvi je put slavio u bolidu Ferrarija. Bila mu je to ukupno 106 pobjeda u karijeri u Formuli 1 i prva nakon VN Belgije 2024. godine prije 687 dana, a Hamilton sada zaostaje "samo" 41 bod za vodećim Kimijem Antonellijem iz Mercedesa.

Uoči vikenda glavna je nedoumica bila može li netko prekinuti pobjednički niz Kimija Antonellija, koji je slavio u posljednjih pet utrka. Odgovor je stigao u Barceloni – može. Ova utrka označila je kraj jedne važne ere, budući da staza nakon 35 godina gubi stalno mjesto u kalendaru te će ubuduće ući u rotaciju s belgijskim Spa-Francorchampsom. Već ove sezone Barcelona je ostala i bez naziva VN Španjolske, koji je preuzeo novi projekt u Madridu.

Posljednji pobjednik barcelonskog poglavlja postao je Lewis Hamilton, koji je stigao do svoje 106. pobjede u karijeri, ujedno i prve otkako vozi za Ferrari. Britanac se na najvišu stepenicu postolja vratio prvi put nakon VN Belgije 2024., nakon čak 687 dana čekanja. Do trijumfa je došao nakon izvrsne strateške bitke s dva Mercedesa, dok su mu se na postolju pridružili George Russell i Lando Norris.

Tako da je Velika nagrada Barcelone bila utrka o kojoj će se još dugo pričati. Velika nagrada Barcelone 2026. godine nije bila samo još jedna postaja u kalendaru Formule 1. Bila je to dramatična, iscrpljujuća i na kraju povijesna nedjelja koja je potvrdila da je prvenstvo, za koje su mnogi mislili da je već odlučeno, širom otvoreno. No, iza slavlja u crvenom, krije se priča o propuštenoj prilici za Mercedes, šokantnom odustajanju vodećeg u prvenstvu i utrci koja je potvrdila da nova era Formule 1 donosi nepredvidivost kakvu dugo nismo vidjeli.

Portal Net.hr donosi sedam stvari koje smo naučili iz Velike nagrade Barcelone:

Ferrari prekinuo dominaciju Mercedesa

Na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya, poznatoj kao nemilosrdan test za bolide, temperatura asfalta prelazila je 50 Celzijevih stupnjeva, pretvarajući utrku u bitku za očuvanje guma. Pirelli je za ovu utrku donio mekše komponente nego prošle sezone, što je dodatno naglasilo važnost strategije. Dok je većina grida planirala dva zaustavljanja, Ferrari i Hamilton odlučili su se za hrabriji pristup s tri ulaska u boks. Iako ga je start na mekim gumama koštao pozicije u prvom krugu, agresivna strategija pokazala se ključnom. Hamilton je u svakoj dionici utrke imao svježije gume, što mu je omogućilo da vozi znatno brže krugove od svojih konkurenata.

Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel Fischer/imago sportfotodienst/Profimedia

Stručni komentatori portala Net.hr za Formulu 1 Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar složili su se u drugoj epizodi podcasta Net.hr Planet Formula kako je ovo definitivno prijelomni trenutak za Ferrari u ovoj sezoni...

"Apsolutno je. Ovo je zapravo trenutak koji Ferrari gradi od dolaska Lewisa prošle godine. Prošla godina i nije bila baš tako dobra za Ferrari, ali zapravo grade konstantno taj jedan razvoj i to traje u Formuli 1 do neke dvije i pol godine. Ovo je taj jedan trenutak u kojem se vidi da Ferrari ima zapravo mogućnost donijeti de facto novi bolid. Donijeli su ovog vikenda čak osam poboljšanja za bolid, koji su se isplatili višestruko i još uvijek im fali snage u samom motoru, ali aerodinamički su vrhunac. I ovo omogućava Ferrariju i pokazuje da se mogu boriti primarno s Mercedesom i zapravo sad ovo postaje jedna borba, a ja mislim da će sad u nastavku sezone biti više u borbi Antonelli i Hamilton nego Antonelli i Russell. Najbitnija stvar danas je da je Ferrari prekinuo Mercedesovu dominaciju", tvrdi Ivan Peović.

"Strašno je bitna psihologija. U ovom sportu smo kroz povijest gledali kako se samopouzdanja gube u dva tjedna, a isto tako se u dva tjedna može iz ponora dići u nebesa", pojasnio je Marko Špoljar.

Konačni komad slagalice došao je u 40. krugu. Fernando Alonso, u svom Aston Martinu, zaustavio se pokraj staze, uzrokujući virtualni sigurnosni automobil (VSC). Za Ferrarijev strateški zid, to je bio dar s neba. Hamilton je dobio priliku za "jeftino" treće zaustavljanje, izgubivši desetak sekundi manje nego što bi u normalnim uvjetima, i vratio se na stazu zadržavši vodstvo. Mercedesov George Russell, koji je vodio veći dio utrke na strategiji s dva zaustavljanja, ostao je bespomoćan. Nakon utrke, i sam je priznao da će razgovarati s momčadi o odlukama.

"Mislim da smo se trebali držati vlastite strategije", rekao je pak Russell za Sky Sports.

"Lewis se obvezao na tri zaustavljanja, a mi smo trebali učiniti isto. To je nešto što želim raspraviti s timom."

Ferrarijeva kocka se isplatila, pokazavši da u modernoj Formuli 1 hrabrost i fleksibilnost često donose najveću nagradu.

Problemi s bolidom Mercedesa sve ozbiljniji

Za Mercedes, vikend koji je počeo savršeno, s pole positionom Georgea Russella, pretvorio se u gorko razočaranje. Iako je Russell završio na drugom mjestu, osjećaj propuštene pobjede bio je očit. Međutim, pravi šok za Srebrne strijele dogodio se samo tri kruga prije kraja. Kimi Antonelli, 19-godišnje čudo od djeteta i uvjerljivi lider prvenstva, upravo je bio prestigao momčadskog kolegu Russella za drugo mjesto kada je njegov bolid iznenada usporio i stao. Kvar na pogonskoj jedinici označio je njegovo prvo odustajanje u sezoni i ogroman udarac u borbi za naslov. Njegova prednost od 66 bodova, koja se činila nedostižnom, istopila se u jednom trenutku.

"Uopće me nije iznenadilo da je stao. Najvjerojatnije su planski radili bolid jer onih baš toplih utrka ima možda pet i nije ih briga za njih u odnosu na veliku većinu ostalih", izjavila je Paola Markek u Planet Formula.

Kimi Antonelli je nakon utrke istaknuo:

"Osjećam se pomalo prazno sada, ali istovremeno, takve se stvari događaju svima i najvažnije je vratiti se jači", kazao je vidno razočarani Antonelli.

Njegov neuspjeh da završi utrku, zajedno s Hamiltonovom pobjedom, smanjio je razliku na samo 41 bod. Šef momčadi Toto Wolff nije skrivao zabrinutost.

"Moramo završavati utrke da bismo osvajali prvenstva", jasno je poručio, naglašavajući da pouzdanost postaje Ahilova peta momčadi koja je dominirala početkom sezone. Barcelona je brutalno razotkrila da čak i najdominantniji strojevi imaju svoje slabosti, a prvenstvo je daleko od gotovog.

Vozač dana Lewis Hamilton, momčad tjedna Ferrari

Sudionici podcasta Planet Formula bili su jednoglasni. Vozač dana je Lewis Hamilton, a momčad tjedna Ferrari. Hrabrost u odabiru strategije i savršena egzekucija donijeli su im zasluženi trijumf.

"Sviđa mi se jako ova Ferrarijeva današnja odluka, jer to ih ranijih godina nije krasilo. Da donose ne samo dobre strategije na papiru, nego da su i odvažne i da je egzekucija nemilosrdna", kazao je Špoljar.

Paola Markek podsjetila je na jedan od najgorih strateških gafova Ferrarija iz prošlosti kako bi naglasila koliki je napredak postignut: "Samo da podsjetim ljude, bila je jedna od utrka kada Carlos Sainz dolazi u boks i oni su priredili za njega tri gume. Od toga smo došli na to da mi danas imamo jaču strategiju od Hanne Schmitz u Red Bullu."

Nova tehnička era donosi stare izazove

Velika nagrada Barcelone ostat će zapamćena i kao utrka iscrpljivanja, sa čak sedam službenih odustajanja. Ovaj visoki broj kvarova bolan je podsjetnik na tehničke izazove koje donose potpuno nova pravila za 2026. godinu. Bolidi su složeniji no ikad, a momčadi se još uvijek bore s "dječjim bolestima" nove tehnologije. Problemi nisu zaobišli ni najveće. Charles Leclerc, u drugom Ferrariju, morao je odustati zbog kvara na servoupravljaču i to gotovo u istom trenutku kad i Antonelli. Za Aston Martin, bio je to vikend za zaborav. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll nisu stigli do cilja. Problemi su mučili i Audi, Cadillac i Haas, čime je postalo jasno da je pouzdanost trenutno jednako važna kao i čista brzina. Dok su inženjeri mjesecima radili na optimizaciji aerodinamike i novih hibridnih sustava, Barcelona je pokazala da je osnovni preduvjet za uspjeh i dalje jednostavan: stići do cilja. Za mnoge, taj se zadatak pokazao preteškim.

Charles Leclerc je unatoč slavlju svoje momčadi morao odustati zbog mehaničkog kvara.

"Zamislite tu frustraciju. Momčad pobjeđuje, a vi ste vani. I sam je rekao: 'Ovo je timski sport, sretan sam zbog Ferrarija i Lewisa, ali osobno sam iznimno razočaran četvrtim uzastopnim vikendom s problemima'," istaknuo je Peović.

"Sličnu sudbinu doživio je i vodeći u prvenstvu, Kimi Antonelli," nadovezala se Markek.

"Borba za postolje i onda kvar na bateriji samo tri kruga prije kraja. Njegove riječi 'trenutno se osjećam pomalo prazno' govore sve o tome koliko je bolno izgubiti sigurne bodove."

Marko Špoljar je, pak, kao najveće razočaranje istaknuo cijelu momčad Aston Martina.

"Fernando Alonso na domaćoj utrci bez bodova, potpuno frustriran, poziva momčad da "manje priča, a više isporučuje. To su teške riječi. A ni Lance Stroll nije prošao bolje, morao je odustati zbog problema s mjenjačem. Potpuni debakl za njih," zaključio je Špoljar.

Flop tjedna je Alex Albon

U kategoriji "flopa" tjedna u podcastu Net.hr Planet Formula, nakon kraće rasprave, izbor je pao na Alexa Albona. Komentatori su se složili da je vozač Williamsa bio potpuno nevidljiv tijekom cijelog vikenda.

"Meni je flop Albon. Nevidljiv je. Ovo mu nije prvi put, on već više od nekoliko utrka kao da kaska. Kao da taj Albon nekako, dok drugi napreduju, ne ide nazad, nego stoji nekako u mjestu", zaključio je Špoljar.

Velika nagrada Barcelone ispunila je sva očekivanja. Ferrarijev povratak, Mercedesova ranjivost i smanjena bodovna razlika jamče da nas do kraja sezone Formule 1 čeka uzbudljiva borba za svaku poziciju i svaki bod.

Red Bull i McLaren u borbi za mrvice

Iza drame Ferrarija i Mercedesa, McLaren i Red Bull vodili su vlastite bitke. Lando Norris je sjajnom vožnjom osigurao treće mjesto, upotpunivši tako prvi takav u Formuli 1 još od 1960-ih. Za McLaren, koji je imao nekoliko teških utrka, ovo je bio prijeko potreban povratak u formu. Njegov momčadski kolega Oscar Piastri završio je peti, donijevši važne bodove momčadi iz Wokinga. Red Bull je imao solidan, ali ne i spektakularan dan. Max Verstappen je završio četvrti, dok je Isack Hadjar bio šesti. Rezultat je za momčad bio "provjera realnosti", kako su sami rekli, potvrdivši da im u čistoj brzini još uvijek nedostaje korak do samog vrha. Zanimljivo je da su se uoči utrke vodile i rasprave, nakon što je FIA, na iznenađenje mnogih, proglasila novu Red Bull-Ford pogonsku jedinicu mjerilom snage. Ta odluka, koja utječe na buduće mogućnosti razvoja, samo je dodatno naglasila koliko je intenzivna tehnološka i politička bitka u pozadini nove ere Formule 1.

Prvenstvo je ponovno otvoreno

Na kraju dana, sve se svelo na jednu činjenicu. Borba za naslov prvaka 2026. godine ponovno je živa. Hamiltonova pobjeda nije bila samo emotivni trijumf i ostvarenje dječačkog sna o pobjedi u crvenom bolidu, već i snažna poruka cijelom paddocku. I ovo veseli milijune navijača diljem svijeta, posebno Ferrarijeve, ali i ostale jer je borba za naslov prvaka opet otvorena. U biti, svi su zadovoljni ovakvim raspletom osim pristalica Mercedesa.

"Sanjao sam o ovome kao dijete, gledajući crveni bolid. Nema boljeg osjećaja, apsolutno je nevjerojatno", rekao je emotivni Hamilton nakon utrke. Šef Ferrarija, Fred Vasseur, pokušao je smiriti euforiju:

"Moj posao je da smirim sve u ovakvim situacijama. Ali sigurno, ovo je ogroman poticaj u smislu samopouzdanja."

Taj poticaj, u kombinaciji s Antonellijevim odustajanjem, potpuno je promijenio dinamiku prvenstva. Mercedesova aura nepobjedivosti je narušena, a Ferrari je dokazao da ima i brzinu i stratešku oštrinu za borbu na najvišoj razini.

Barcelona je često staza koja daje najjasniju sliku odnosa snaga. Ove godine, dala nam je i mnogo više. Bila je to lekcija o strategiji, test pouzdanosti i, iznad svega, dramatičan zaplet koji obećava uzbudljiv nastavak sezone. Dok se karavana Formule 1 seli prema Austriji, jedno je sigurno. Prvenstvo je daleko od odlučenog.