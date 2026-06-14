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šahovska bitka /

Pogledajte najzanimljivije trenutke utrke Velike nagrade Katalonije

Pogledajte najzanimljivije trenutke utrke Velike nagrade Katalonije
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Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Hamilton je na svoju 106. pobjedu čekao od Velike nagrade Belgije 2024.

14.6.2026.
19:35
Sportski.net
Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Sedmerostruki svjetski prvak u Formuli 1 41-godišnji Britanac Lewis Hamilton je u nedjelju na Velikoj nagradi Katalonije došao do svoje 106. pobjede, ali prve za upravljačem Ferrarija, čime je značajno smanjio zaostatak u redoslijedu Svjetskog prvenstva, jer je vodeći Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) morao odustati pet krugova prije kraja.

Britanci su po treći put u povijesti, a prvi put nakon 1968., okupirali sva mjesta na pobjedničkom postolju, jer su se Hamiltonu pridružili George Russell (Mercedes) iu aktualni svjetski prvak Lando Norris (McLaren).

"Hvala vam neizmjerno, pomogli ste mi da ostvarim ovaj svoj san", poručio je Hamilton nakon članovima svoje ekipe putem radio veze nakon što je prošao ciljnu crtu.

"Forza Ferrari", uskliknuo je dvaput rekorder po broju pobjeda (106) i uspinjanja na pobjedničko postolje (206), a postao je i najstariji pobjednik utrke u posljednjih 56 godina, od Australca Jacka Brabhama koji je 1970. imao gotovo 44 godine kad je slavio na Velikoj nagradi Južne Afrike.

Hamilton je na svoju 106. pobjedu čekao od Velike nagrade Belgije 2024., a do nje je došao rekordnim sedmim trijumfom na stazi Circuit de Catalunya u predgrađu Bracelone, zahvaljujući svojoj odličnoj vožnji, ali i sjajno odrađenom poslu vodstva Ferrarijeve ekipe.

Najveći gubitnik nedjeljne utrke je 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli, koji je u završnici utrke sjajnim manevrom uspio prestići momčadskog kolegu Georgea Russella i zasjesti na drugo mjesto, ali je nedugo nakon toga, pet krugova prije kraja otkazao njegov bolid, čime je zaustavljen njegov pobjednički niz koji je trajao pet utrka.

Antonelli je tako ostao na 156 bodova, a Hamilton je došao do 115. Treći je Russell sa 106 bodova. Najzanimljivije trenutke utrke pogledajte OVDJE.

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