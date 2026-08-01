Ovo je kuća u kojoj su pronađena tijela oca i dvoje djece! Sveti Križ Začretje zavijen u crno

U požaru obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju u subotu ujutro poginule su tri osobe. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o ocu i dvoje djece, dok majka u trenutku izbijanja požara nije bila kod kuće jer je bila na poslu.

Vatrogasci su dojavu zaprimili u 7.20 sati, a po dolasku na mjesto događaja požar je brzo lokaliziran. U kući su pronađena tri tijela. Policija provodi očevid kako bi utvrdila uzrok požara i okolnosti tragedije, a identitet stradalih zasad nije službeno potvrđen.