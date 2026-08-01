U požaru u Zagorju poginuo otac i dvoje djece, majka dojurila s posla: 'Vikala je, sva u šoku'

U požaru koji se dogodio u subotu ujutro u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju poginulo je troje ljudi. Zagorje International piše da su žrtve otac i dvoje djece.

Dojava o požaru stigla je u 7.20 sati, a Zagorska javna vatrogasna postrojba Zabok na intervenciji je bila u 7.29 sati. U 7.37 sati stigao je i DVD Sveti Križ Začretje, a u 7.38 požar je već bio lokaliziran. Na mjestu požara pronašli su tri tijela.

Prema neslužbenim informacijama iz susjedstva, među poginulima su muškarac i dvoje djece, dok je majka u trenutku izbijanja požara bila na poslu. Neki od susjeda nisu primijetili požar već su ih probudile sirene vatrogasaca i hitnih službi.

Čula su se tri pucnja?

Susjedi su za Zagorje.com ispričali da je starije dijete završilo srednju školu, a mlađe je ove godine završilo osnovnu školu. Susjedi su, također rekli da su prije požara čuli tri pucnja. Supruga i majka je radila pa nije bila u kući u vrijeme tragedije. Stigla je kući nakon što je čula što se dogodilo.

"Jadna žena, vikala je, sva u šoku. Strašna je ovo tragedija. Užasna", ispričali su susjedi.

Obitelj se, prema riječima mještana, u kuću doselila prije otprilike sedam godina te su ih susjedi opisivali kao mirne i povučene ljude. Vijest o tragediji snažno je potresla cijelo mjesto.

Na mjestu događaja u tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti izbijanja požara, kao i točan uzrok smrti stradalih. Policija zasad nije objavila identitet poginulih niti moguće uzroke požara.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida i kriminalističkog istraživanja.