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Kaos na ulicama Beograda: Navijački obračun eskalirao, automobil se zaletio prema masi

Kaos na ulicama Beograda: Navijački obračun eskalirao, automobil se zaletio prema masi
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Foto: Screenshot: Instagram/moj_beo_grad_

U obračunu su korištene baklje, a prema navodima srpskih medija, pojedini sudionici imali su i noževe.

1.8.2026.
10:43
Sportski.net
Screenshot: Instagram/moj_beo_grad_
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Uoči velikog UFC spektakla u Beogradu, srpsku prijestolnicu potresao je novi navijački sukob. U petak navečer u beogradskom naselju Dorćol došlo je do masovne tučnjave koja je uznemirila prolaznike i izazvala veliku pozornost javnosti.

Prema pisanju srpskih medija, u obračunu je sudjelovao velik broj mladića, a društvenim mrežama ubrzo su se proširile snimke na kojima se vide dramatične scene nasilja. Kako navode Kurir i Mondo, riječ je o sukobu navijača Crvene zvezde i Partizana, odnosno Delija i Grobara.

Prema dostupnim informacijama, novi incident dogodio se u noći na subotu, oko dva sata iza ponoći. Velik broj navijača sukobio se na ulicama, dok su prolaznici u nevjerici promatrali događaje. Za sada nema službenih informacija o eventualno ozlijeđenim osobama.

Snimka koja kruži društvenim mrežama pokazuju koliko je sukob bio žestok. U obračunu su korištene baklje, a prema navodima srpskih medija, pojedini sudionici imali su i noževe. Posebno dramatičan trenutak dogodio se kada je jedan od sudionika automobilom krenuo prema skupini mladića, navodno pokušavajući naletjeti na njih.

 

 

Policija se zasad nije službeno oglasila o motivima događaja, no prema informacijama koje prenose lokalni mediji, vjeruje se kako je riječ o još jednom nastavku dugogodišnjeg sukoba između navijača Crvene zvezde i Partizana.

Kako piše Kurir, područje Dorćola već se godinama smatra jednim od glavnih uporišta navijača Partizana, zbog čega su okolne ulice često mjesto sličnih huliganskih obračuna koji se, prema njihovim navodima, ponavljaju nekoliko puta tijekom godine.

DelijeGrobariBeograd
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