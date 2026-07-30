Ona je postala zaštitno lice UFC-a: Borci je obožavaju, a fanovi ne skidaju pogled s nje

Svijet profesionalnog sporta, a posebno onaj slobodne borbe, često se percipira kroz prizmu znoja i snage. No, dolaskom Nine-Marie Daniele, poznatije kao Nina Drama, medijska slika UFC-a doživljava promjenu. Ova Njujorčanka postala je zaštitno lice promocije za novu generaciju, a njezin nedavni dolazak u Beograd, uoči prvog povijesnog UFC događaja u Srbiji, izazvao je veliku pažnju i otkrio novu strategiju borilačkog giganta.

Od modela do 'Jona Jonesa sadržaja'

Rođena 1988. godine, Nina Drama nije imala klasičan put sportske novinarke. Karijeru je gradila kao model prije nego što je 2022. godine unijela revoluciju u način na koji se razgovara s borcima. Umjesto pitanja o taktici i pripremama, Nina je fokus prebacila na bizarne, ali ljudske teme, razgovarajući s najvećim zvijezdama o hrani, ljubavnim vezama ili navikama. Time uspijeva prikazati njihovu opuštenu i duhovitu stranu. Takav pristup omogućio joj je da izgradi prisan odnos s borcima poput Seana Stricklanda i bivšeg prvaka Alexa Pereire. Video u kojem je Pereira udara nogom s "dva posto snage" postao je viralan i prikupio milijune pregleda. Njezin talent prepoznao je i predsjednik UFC-a Dana White, koji joj je pružio punu podršku i dao nadimak "Jon Jones sadržaja", aludirajući na njezinu dominantnu kreativnost.

Balkanska veza i promocija spektakla

Njezin dolazak u Srbiju dio je promotivne kampanje za "UFC Fight Night: Medić vs. Rodriguez", koji se održava 1. kolovoza 2026. Kako bi se UFC približio mlađoj publici u regiji, Nina je udružila snage s jednim od najpoznatijih balkanskih influencera, Bogdanom Ilićem (Baka Prase). Zajedno su snimali sadržaj i održali prijenos uživo koji je privukao golemu pažnju. Vrhunac suradnje bio je trenutak kada je mađarska "Power Slap" natjecateljica Sheena Bathory ošamarila Ilića pred kamerama. Snimka je postala viralna, a UFC-ov brend je kroz ovu suradnju stigao do publike koja inače ne prati borilački sport. Ovaj potez pokazuje strategiju UFC-a: osvajanje novih tržišta ne odvija se samo u oktogonu, već i kroz suradnje s lokalnim internetskim zvijezdama.

Beograd u centru pažnje: Što nas čeka u Areni?

Dok Nina Drama zagrijava atmosferu, borci se pripremaju za povijesnu večer u Beogradskoj areni. Glavna borba bit će okršaj u velter kategoriji između domaćeg borca Uroša Medića i Amerikanca Daniela Rodrigueza. Medić, poznat kao "Spin Doctor", tražit će pred svojom publikom nokaut i nastavak niza završavanja borbi prekidom. No, program nudi i druge regionalne zvijezde. U teškoj kategoriji nastupit će Aleksandar Rakić protiv Poljaka Marcina Tybure. Publika će moći navijati i za Duška Todorovića, Borislava Nikolića, Ninu Nikoliju Milošević i druge domaće borce. Cjelokupni raspored UFC borbi za 2026. godinu pokazuje da je beogradski događaj ključan za širenje utjecaja u ovom dijelu Europe, a nastup velikog broja domaćih imena jamči užarenu atmosferu.

Dolazak Nine Drame u Beograd više je od puke promocije. To je simbol novog smjera u kojem se UFC kreće, onog koji prepoznaje da se bitka za navijače ne vodi samo snagom udaraca, već i autentičnošću, humorom i sposobnošću povezivanja s publikom na njihovom terenu. Dok se Arena priprema za spektakl, jasno je da je UFC u Srbiju stigao ne samo s borcima, već i s modernom medijskom mašinerijom čije je Nina Drama najneobičnije lice.