Omiljena Phoebe iz Prijatelja otkrila posljedice botoksa: Pogledajte kako sada izgleda

Glumica Lisa Kudrow (62), poznatija kao lik Phoebe iz omiljene TV serije "Prijatelji" zauvijek je odustala od botoksa nakon što se suočila s neugodnim nuspojavama popularnih anti-age injekcija. Glumica je za The Hollywood Reporter otkrila kako su joj se oči upalile nakon tretmana.

"Mislim da je to pridonijelo iritaciji očiju i nekom čudnom uzorku na čelu, tako da sam s tim vjerojatno gotova", rekla je o botoksu.

Kudrow, koja je s botoksom počela eksperimentirati tek nakon 60. rođendana, priznala je i da je strah starenja još uvijek prisutan te da je iznenađena što je obožavatelji i dalje prepoznaju.

"Strah me da ću jednog dana izgledati kao baka, ali veselim se starijim ulogama", dodala je.

Poznata je po tome što njeguje prirodan izgled, iako je priznala da je s 16 godina napravila operaciju nosa koja joj je, kako kaže, promijenila život.

"U svojoj sam glavi od ‘ružne’ postala ‘ne-ružna’. Napravila sam to prije prelaska u novu srednju školu, pa mnogi nisu ni znali kako sam prije izgledala. To je bila jako dobra promjena", prisjetila se.

Godine 2024. govorila je o odluci da ne ide na dodatne estetske zahvate, unatoč uspješnoj karijeri u Hollywoodu.

"Ne osuđujem nikoga tko to radi, mnogi izgledaju fantastično, ali bojim se da, ako nešto ne zacijeli kako treba, mogu izgledati starije i drugačije", rekla je.

Dodala je i kako se često pita treba li i sama krenuti tim putem: "Svi to rade osim mene, pa bih li trebala i ja? Smijem li ne? Hoće li to utjecati na to kako me publika doživljava?"

