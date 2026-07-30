Ovo je Kerumova konoba 'Pršut' zbog koje je uhićen

Osim poduzetnik​a, nekadašnj​eg gradonačelnik​a Splita i predsjednik​a Hrvatske građanske stranke (HGS) Željk​a Kerum​a koji je​ uhićen u srijedu navečer u Veloj Luci zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko konobe Pršut uhićeni su, kako se doznaje, i njegov nećak te službenik Grada Kaštela.

​USKOK je, ne otkrivajući identitete, u četvrtak priopćio da su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje, poput pretresa, koje po njihovu nalogu provodi policijski ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK.

​"Navedene radnje provode se na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi koruptivnih kaznenih djela.​ USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost​", navode u priopćenju.

​Kerum je uhićen zbog ​afere oko konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. ​Osim njega je uhićen i službenik Grada Kaštela Andrija Polić koji je potpisao rješenje o legalizaciji​. U PNUSKOK-u je završio i Igor Sapunar inače nećak uhićenog Keruma.

U svibnju ove godine je javno objavljeno kako je krenula istraga u slučaju konobe Pršut na što je Kerum odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito.