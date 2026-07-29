More emocija u Veloj Luci: Pogledajte atmosferu s koncerta za Olivera, evo tko je sve nastupio

Vela Luka još je jednom okupila brojne obožavatelje i glazbene kolege u spomen na Olivera Dragojevića. Na prepunoj rivi i brodicama oko plutajuće pozornice publika je pjevala njegove najpoznatije hitove. U ljetnoj večeri okupili su se posjetitelji iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva, stvorivši opuštenu i lijepu atmosferu kakva se u Veloj Luci već tradicionalno ponavlja svake godine.

Na pozornici su se izmjenjivala dobro poznata imena domaće scene koja su, uz pratnju benda i klape, izvela Oliverove bezvremenske pjesme u vlastitim aranžmanima. Izvođači i publika skupa su prolazili kroz repertoar koji obilježava generacije, a cijela se večer nastavila ugodnim druženjem i pjesmom na rivi dugo nakon završetka službenog dijela programa.

Podsjetimo, Oliverove pjesme izveli su Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Ajduković, Ines Tričković i Klapa Ošjak.

U fotogaleriji pogledajte atmosferu s koncerta