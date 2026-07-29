Lijepe dame zablistale na Porcijunkulovu: Pogledajte tko je privlačio poglede u Čakovcu

Čakovec je od jutra živio u znaku Porcijunkulova 2026. Sunčano vrijeme izmamilo je brojne građane, obitelji i turiste u središte grada, gdje su uživali u šetnji, razgledavanju bogate sajamske ponude i festivalskoj atmosferi. U galeriji u nastavku pogledajte prve prizore s najveće međimurske manifestacije – pogledajte tko je sve prošetao čakovečkim ulicama prvoga dana.

Galeriju iz Čakovca donosi eMedjimurje.net.hr