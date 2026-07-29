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ATRAKTIVNA PLAVUŠA /

Nije za slabija srca! Britanska ljepotica pokazala zašto nosi titulu 'najzgodnije žene svijeta'

Nije za slabija srca! Britanska ljepotica pokazala zašto nosi titulu 'najzgodnije žene svijeta'
Foto: John Sciulli/Getty images/Profimedia
Britanska manekenka Penny Lane (31) posljednjih je godina postala jedno od najtraženijih lica modne industrije.
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Britanska manekenka Penny Lane (31) posljednjih je godina postala jedno od najtraženijih lica modne scene. Nakon što je osvojila titulu pobjednice natječaja Sports Illustrated Swimsuit Model Search, njezina je karijera krenula uzlaznom putanjom, a danas surađuje s najvećim svjetskim modnim brendovima. Osim besprijekorne figure, pažnju privlači i svojim odvažnim modnim izdanjima koja rijetko prolaze nezapaženo. Pogledajte njezine fotografije koje jasno pokazuju zašto je mnogi smatraju jednom od najzgodnijih žena današnjice.

29.7.2026.
10:17
Hot.hr
Alexander Tamargo/Getty images/Profimedia
ManekenkaSports Illustrated
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