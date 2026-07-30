Uhićen je Željko Kerum, oglasio se USKOK
Navodno se radi o uhićenju vezanom uz 'aferu Konoba Pršut' koja je u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima
Kako doznaje RTL Danas, uhićene je Željko Kerum, njegov nećak i sučev sin, zbog legalizacije konobe "Pršut". Uhićen je sinoć u Veloj Luci. Dok se bivši splitski gradonačelnik opuštao uz zvukove u čast Olivera Dragojevića, dočekao ga je neugodni šok.
Kako doznaje Slobodna Dalmacija, uhićenje je povezano s istragom u takozvanoj "aferi Konoba Pršut", koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima.
U predmetu je, prema neslužbenim informacijama, obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu.
Oglasio se USKOK
PNUSKOK provodi uhićena i hitne dokazne radnje na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi koruptivnih kaznenih djela.
Kako navode iz USKOK-a nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti će odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju.
Uskoro opširnije...