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IZNENAĐENJE U VELOJ LUCI /

Uhićen je Željko Kerum, oglasio se USKOK

Uhićen je Željko Kerum, oglasio se USKOK
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Foto: Net.hr

Navodno se radi o uhićenju vezanom uz 'aferu Konoba Pršut' koja je u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima

30.7.2026.
8:49
danas.hr
Net.hr
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Kako doznaje RTL Danas, uhićene je Željko Kerum, njegov nećak i sučev sin, zbog legalizacije konobe "Pršut". Uhićen je sinoć u Veloj Luci. Dok se bivši splitski gradonačelnik opuštao uz zvukove u čast Olivera Dragojevića, dočekao ga je neugodni šok. 

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, uhićenje je povezano s istragom u takozvanoj "aferi Konoba Pršut", koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima.

U predmetu je, prema neslužbenim informacijama, obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu.

Oglasio se USKOK

PNUSKOK provodi uhićena i hitne dokazne radnje na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi koruptivnih kaznenih djela.

Kako navode iz USKOK-a nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti će odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju.

Uskoro opširnije...

Željko KerumUhićenAfera
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