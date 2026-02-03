Kakve veze imaju doček rukometaša i Gay Pride u Splitu? Ključna je bila jedna stvar

Dok zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da je presedan da Vlada ide kontra gradskih vlasti, kritičari ga podsjećaju na 2012. godinu.

Tadašnji gradonačelnik Splita Željko Kerum nije dopustio gej paradu u gradu, a odluku da se ipak održi donijela je vlada Zorana Milanovića.

Provjerili smo kolika je sličnost između ta dva događaja.

Kerum: 'Ovo je dokaz'

Kakve veze ima jučerašnji doček rukometaša u Zagrebu i Gay Pride u Splitu iz 2012.? U jednom i drugom slučaju Vlada je bila ključna da se događaji održe. Protiv održavanja splitske povorke ponosa te 2012. bio je splitski gradonačelnik Željko Kerum. Iako nije odobrio održavanje Pridea, iz Vlade Zorana Milanovića su tada tvrdili da svi imaju ustavno pravo na javno okupljanje.

"Ma ovo je dokaz da nije sve jednako tretirano, znači 2012. Grad Split - ja sam bio gradonačelnik - bio je protiv i nije dao odobrenje za održavanje Gay Pridea i Vlada nas nije uopće kontaktirala niti ništa.. nego je donijela odluku da se to može napraviti i Vlada je vjerojatno iznad svega", govori nam Kerum.

Povorka je tada gradom prošla mirno za razliku od prve godine, ali uz silne mjere osiguranja. Trenutačni splitski gradonačelnik Tomislav Šuta kaže da ni u jednom ni drugom slučaju nema protuustavnog djelovanja Vlade: "Isti ovakav slučaj se dogodio 2012. kad je HGS bio na vlasti. SDP-ova Vlada je donijela odluku i ovo pokazuje da ništa nije protuustavno, ovo samo pokazuje licemjerstvo svih onih koji iznose stavove da se jučer ovo nije trebalo dogoditi".

Tomašević i Bauk ukazali na razlike

No zagrebački gradonačelnik Tomašević kaže da ta dva događaja nema nikakve veze jer je na dočeku Vlada kršila zakon o komunalnom gospodarstvu, a ne javnom okupljanju. Tomašević objašnjava: "Za taj Gay Pride za koji su tužili Milanovićevu vladu veze nema s javnim površinama i postavljanjem pozornice. Na tom Prideu nije bilo pozornice i nema veze s ovim zakonom, ima veza s javnim okupljanjem, ali on uopće nije sporan ovdje. Jučer je Vlada imala dozvolu od policije, ali nije imala dozvolu grada Zagreba".

Slično razmišlja i Arsen Bauk, koji je 2012. bio ministar uprave i tvrdi da su iza Splitskog Pridea kao organizatori stajale udruge, a ne Milanovićeva Vlada. "Udruge su skup po zakonu prijavile nadležnoj policijskoj postoji, koja je skup odobrila, grad je odobrio trasu i policija je osiguravala sigurnost sudionika. Jučer je Vlada organizirala javnu priredbu i postavila je binu za koju nije imala dozvolu. Razlike postoje, a oba primjera pokazuju na što je politika spremna da ispuni svoje ciljeve", pojašnjava Bauk.