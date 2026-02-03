Ustavni stručnjak demantira Tomaševića i otkriva moguće poteze: 'Može tužiti, ali...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer je održao izvanrednu konferenciju za medije nakon nesuglasica oko dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu bana Jelačića. Naglasio je da Vlada “na silu” pokušala organizirati doček u Zagrebu, ali da on neće povinuti glavu te da će i dalje braniti pravila, odluke i institucije Grada Zagreba.

"Nama je Ustav bitan, mi branimo ustavne vrijednosti. I kada neko krši Ustav, poput Thompsona, onda je naša odluka da na javnim površinama i u gradskim prostorima, što je naša nadležnost, više ne može nastupati", rekao je Tomašević. Upitan što mu je sporno u pjesmi "Ako ne znaš što je bilo", rekao je da su je trebale izvesti Hrvatske ruže te da je jedino sporan Marko Perković Thompson.

Grad Zagreb nije otkazao doček, nego je Hrvatski rukometni savez sam otkazao doček tek nakon što su zatražili da Thompson pjeva na Trgu, a njihov zahtjev je bio odbijen.

Premijer Andrej Plenković odbacio je tvrdnje o protuustavnom ili nezakonitom djelovanju Vlade: "Hrvatski narod je 90-e birao demokraciju, ne totalitarni refleks, cenzuru. Ali zbog ideoloških razloga, imamo pristup ljevice koja odlučuje tko će pjevati – sporna je osoba, ideološki kut, želi se nametati samo jedna optika. To ne znači cenzuru", rekao je.

Na pitanje koji zakon Vladi daje pravo organizirati doček, Plenković je poručio: "Pročitajte ga s weba Vlade. Vi ste dovoljno dovitljivi da možete otići na web Vlade, ali ako baš želite da ja čitam – članak 31. stavak 3. Zakona o Vladi, članak 4., stavak 3. Zakona o javnom okupljanju." Na pitanje je li danas izvršio državni udar, ironično je odgovorio: "Vanredno je stanje, vojska samo što nije izašla".

Tomašević je jutros na konferenciji izjavio da mu je drago što doček nije sadržavao ustaške pozdrave, ali da je to zato što Vlada kontrolira Thompsona. Ponovio je da HDZ koristi Thompsona za rušenje lokalne vlasti i da će se protiv toga boriti, ističući važnost borbe protiv ustaških pozdrava. Pozvao je i druge gradonačelnike da razmotre mogu li se suočiti s istim problemom, tvrdeći da Vladu ne zanimaju Ustav ni zakoni.

Što na to kaže ustavni stručnjak?

Nakon što je Vlada samostalno organizirala doček hrvatske rukometne reprezentacije, gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je pravne korake, optuživši Vladu za "rušenje gradske vlasti". Ustavni stručnjak Mato Palić za Net.hr pojašnjava koje su stvarne pravne mogućnosti Grada Zagreba i kakve bi posljedice eventualna tužba mogla imati.

Na pitanje može li Grad Zagreb uopće tužiti Vladu zbog organizacije dočeka, Palić objašnjava da takva mogućnost postoji, ali u vrlo specifičnom obliku. Grad bi mogao podnijeti ustavnu tužbu Ustavnom sudu ako smatra da je Vlada svojim zaključkom povrijedila Ustavom zajamčeno pravo Grada kao jedinice lokalne samouprave na obavljanje komunalnih poslova.

"Mogao bi podnijeti Grad Zagreb ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske i onda pričekati da se Ustavni sud o tome izjasni", navodi Palić. Navodi kako je riječ o tzv. komunalnoj ustavnoj tužbi, koja predstavlja iznimku od pravila da gradovi, općine i županije inače ne mogu podnositi ustavne tužbe. Ova je mogućnost rezervirana isključivo za slučajeve kada smatraju da im je osporeno pravo na lokalnu samoupravu. Procedura nalaže da Grad Zagreb podnese tužbu, a Ustavni sud bi o njoj trebao odlučiti u roku od godinu dana, iako Palić napominje da je moguće da sud, s obzirom na interes javnosti, odluku donese i ranije.

Je li Vlada doista 'srušila' gradsku vlast?

Gradonačelnik Tomašević iskoristio je teške riječi, tvrdeći da se Vladina odluka može smatrati "rušenjem gradske vlasti". Palić, međutim, takvu tvrdnju smatra netočnom.

"Netočno je da se radi o rušenju gradske vlasti zbog toga što sadržaj te odluke uopće nije doveo u pitanje volju birača koja je izražena na lokalnim izborima", ističe Palić. Objašnjava da ni gradonačelnik ni članovi Gradske skupštine nisu smijenjeni, niti je Gradu Zagrebu oduzeta ijedna ustavna ovlast. Nadodaje kako je izborni rezultat ostao nepromijenjen, a sporna odluka Vlade bila je jednokratne prirode i nije trajno utjecala na ovlasti grada.

Prema njegovim riječima, pravni temelj tužbe ne bi se mogao zasnivati na "rušenju vlasti", već isključivo na argumentu da je Vlada zadirala u komunalne ovlasti grada, poput upravljanja javnim površinama.

Pobjeda bez sankcija i stvarnog učinka

Čak i ako bi Ustavni sud presudio u korist Grada Zagreba, postavlja se pitanje kakve bi bile stvarne posljedice za Vladu. Odgovor je, prema Paliću, prilično neočekivan: ne bi ih bilo.

"Nema nikakvih propisanih sankcija. Ustavni sud bi ukinuo taj zaključak, međutim, on je već konzumiran", pojašnjava Palić. Budući da se doček već dogodio, a građani su se okupili kako bi proslavili uspjeh rukometaša, odluka suda ne bi mogla poništiti događaj.

U slučaju pobjede Grada Zagreba, Ustavni sud bi samo formalno utvrdio da Vladin zaključak nije bio u skladu s Ustavom. Palić dalje objašnjava kako ne postoji nikakva ustavna kazna ili druga sankcija koju bi Vlada snosila. Time bi pobjeda Grada Zagreba bila isključivo moralne i simbolične prirode, potvrda da je bio u pravu, ali bez ikakvog praktičnog učinka na ono što se već dogodilo.

