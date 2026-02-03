Tomašević odgovara na goruća pitanja: Kako će uzvratiti na 'državni udar na Zagreb'?

Gradonačelnik Tomislav Tomašević održat će danas u 11 sati redovnu konferenciju za medije u zgradi Gradske uprave. Sudjelovat će i njegovi zamjenici. Očekuje se da ćemo danas dobiti odgovore na mnoga otvorena pitanja koja su se postavila jučer - prije, tijekom i nakon dočeka rukometaša na glavnom zagrebačkom Trgu.

Podsjetimo, u zadnji tren HRS otkazao je doček u Zagrebu jer Tomislav Tomašević nije udovoljio njihovom zahtjevu da im pjeva Marko Perković Thompson. I dok se spremala bina koja još nije bila montirana, stigla je poruka Vlade - oni preuzimaju organizaciju na sebe i pjevat će Thompson. Tomašević je to nazvao presedanom.

"Ovo je nezapamćeno institucionalno nasilje i krajnje neodgovorno ponašanje premijera koji ne poštuje demokratski izabranu vlast u Zagrebu", rekao je i dodao da je danima bio u pregovorima s HRS-om.

Zagreb nije otkazao doček

"Njihova želja bila je kakva god bude medalje da žele doček. Usuglasili smo da budu Zaprešić Boysi koji imaju domoljubne pjesme, tako da je laž ovo što plasiraju legije HDZ-a danas da smo mi protiv domoljubnih pjesama. Angažirali smo Hrvatske ruže kako bi izvele 'Ako ne znaš šta je bilo', omiljenu pjesmu reprezentacije", rekao je i naglasio da Zagreb nije otkazao doček.

"Ovo je udar države na Grad Zagreb, nikako se drugačije ne može nazvati. Ne sjećam se da je bilo koja vlada napravila lokalnoj vlasti ovo što je Vlada napravila lokalnoj vlasti. Podsjetimo se, 27.12. u Areni Thompson je iskoračio politički i pozvao na rušenje zagrebačke vlasti. HDZ sudjeluje u tome, sve su maske pale", dodao je.

Andrej Plenković nakon toga je rekao kako je Thompson pjevao i prošle godine te da se ne sjeća da je bilo ekscesa. Dodao je kako je njegova pjesma postala "himna" reprezentacije.

Koliko je kazni napisano?

Istaknuo je da je ovo "izrazito domoljubna vlada koja voli sport" te pozvao Tomaševića da "popije čaj i dođe na doček, čestita reprezentaciji, a ne da usplahireno drži konferencije".

Danas se očekuje da će Tomašević pojasniti i koliko su komunalni redari izdali kazni, a RTL-ova reporterka jučer je u javljanju s Trga rekla da je jedino jasno da će kazne dobiti organizator - odnosno Vlada i HRS.

Odmah poslije dočeka viđena je Čistoća na Trgu iako nije bilo jasno tko će vratiti Trg u prvobitno stanje s obzirom da je doček napravljen bez dozvole Grada.

