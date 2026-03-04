Lisice i lanci na rukama i nogama i samo jedna želja: Ovako se Mlađan ponašao u sudnici

SISAČKI MONSTRUM /

Suđenje višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu počelo je danas na županijskom sudu u Varaždinu uz velike mjere osiguranja. Mlađan je do suda prevezen kombijem, a do sudnice ga je pratio specijalni tim pravosudne policije koji su bili naoružani do zuba.

Nova optužnica Mlađana tereti za poticanje na otmicu i planiranje ubojstava osoba koje je navodno stavio na svoju "listu za odstrel“. Rekao je da ne razumije optužnicu, te odbacio sve optužbe. Mlađan trenutačno služi zatvorsku kaznu od 27 godina, koja mu istječe u svibnju iduće godine.

"Ne razumijem optužnicu jer je u svojoj suštini koherentna, puna nelogičnosti koje pokušava nevješto zamaskirati sofizmima u svom narativu, o svojevrsnim analgam karikaturalnosti i emanacije zluradosti. A i u realističnom pogledu ne razumijem jer nedostaje ono najbitnije, a to je očitovanje namjere kroz bilo kakve, čak i krajnje ekstenzivne radnje, koje bi se kumulativno mogle nazvati pokušajem bilo kojeg kaznenog djela", kazao je Mlađan u sudnici.

Upadao sutkinji u riječ

Mlađan je na sud doveden s lisicama na rukama i lancima nogama. Tijekom rasprave više je puta upadao sutkinji u riječ. Dok je trajalo ročište njihao se na stolcu.

Mlađan je zatražio da se kao svjedok pozove RTL-ov reporter Andrija Jarak, o čemu će sud odluku donijeti naknadno. Zatražio je od suda i da se kao dokaz uvrsti sav objavljeni i neemitirani materijal iz emisije Dosje Jarak, što je i prihvaćeno.

"Tražim da se pribavi osobnik zatvorenika Željka Bijelića iz zatvora u Požegi i kaznionice u Lepoglavi. Tamo se nalaze svi njegovi podaci i tijek izdržavanja kazne zatvora i možebitna slična lažna prijavljivanja drugih zatvorenika. Te da se kao svjedoka pozove Andriju Jarka te da se pribave sva snimljena svjedočenja Bijelića iz Dosjea Jarak i eventualno neobjavljeni materijal o tom slučaju", kazao je Mlađan.