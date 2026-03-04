Rat na Bliskom istoku ugrozio milijunske poslove naših izvoznika! Među njima i biznis bivšeg političara

Više od 60 posto junica završava na tržištu Bliskog istoka. Njihov vlasnik već gotovo pola stoljeća brodovima ih izvozi u Libiju, Libanon i Egipat. Zbog aktualnih sukoba na tom području, sljedeća pošiljka sada je pod velikim upitnikom. Toni Raič iz Udruge za tov i uzgoj junadi Baby Beef kaže:

"Imamo za 9. sljedeći tjedan najavljen jedan brod, vidjet ćemo hoće li biti pomaknut utovar. Uvjeren sam da će se, ako je ikako moguće, i dalje odvijati suradnja". U istim brigama su i drugi uzgajivači iz Udruge Baby Beef. Rasplet se očekuje do kraja tjedna. U sektoru drvne industrije, mnogi proizvođači doživjeli su stopiranje pošiljki.

Ivić Pašalić, predsjednik HUP - Udruge drvne i papirne industrije, objašnjava: "Čitav niz kolega suočen je s problemima, a zatvaranje Sueskog kanala također produžuje transport za Kinu što znači povećanje troškova, kašnjenje isporuka i nemogućnost održavanja likvidnosti. Ovo sve može ozbiljno uzdrmati stabilnost drvne industrije." Ugroženo je 40 posto proizvođača, a ako sukobi potraju, 12 do 15 tisuća zaposlenih u drvnoj industriji moglo bi ostati bez posla.

Od Bliskog izvoza zaradili 305 milijuna dolara

Prema podacima Hrvatske gospodarske komore, Hrvatska je od izvoza u zemlje Bliskog istoka u 2024. godini zaradila 305 milijuna dolara. U Libanon smo najviše izvozili živa goveda i duhan, u Saudijsku Arabiju drvo, montažne kuće i pekarske proizvode, a u Ujedinjene Arapske Emirate drvo, duhan i električne transformatore.

Od produbljivanja krize strahuju i u Končaru. Na Bliskom istoku ugovorili su poslove vrijedne 55 milijuna eura, što čini tek dva posto ukupnog poslovanja.

Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končara, napominje:

"Moramo govoriti o indirektnim utjecajima koji će povući cijene nafte i plina, utjecati na inflatorna kretanja i poremećaje dobavnih pravaca". U Glasu poduzetnika smatraju da će, ako se sukobi nastave, ugroženi biti i sektori poput metaloprerađivačke industrije.

Boris Podobnik, predsjednik udruge Glas poduzetnika, ističe:

"Puno veći gubitak bi mogla osjetiti metaloprerađivačka industrija koja izvozi za Njemačku jer ako Nijemci ne mogu izvoziti i dođe do pada potražnje, naši izvoznici mogli bi imati velikih problema". Stanje na tržištu ovisi o trajanju sukoba, a koliko će sukob trajati, nitko ne može sa sigurnošću predvidjeti.