FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POŠILJKE POD UPITNIKOM /

Rat na Bliskom istoku ugrozio milijunske poslove naših izvoznika! Među njima i biznis bivšeg političara

U Libanon smo najviše izvozili živa goveda i duhan, u Saudijsku Arabiju drvo, montažne kuće i pekarske proizvode, a u Ujedinjene Arapske Emirate drvo, duhan i električne transformatore

4.3.2026.
7:22
Maja Lipovšćak Garvanović
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Više od 60 posto junica završava na tržištu Bliskog istoka. Njihov vlasnik već gotovo pola stoljeća brodovima ih izvozi u Libiju, Libanon i Egipat. Zbog aktualnih sukoba na tom području, sljedeća pošiljka sada je pod velikim upitnikom. Toni Raič iz Udruge za tov i uzgoj junadi Baby Beef kaže:

"Imamo za 9. sljedeći tjedan najavljen jedan brod, vidjet ćemo hoće li biti pomaknut utovar. Uvjeren sam da će se, ako je ikako moguće, i dalje odvijati suradnja". U istim brigama su i drugi uzgajivači iz Udruge Baby Beef. Rasplet se očekuje do kraja tjedna. U sektoru drvne industrije, mnogi proizvođači doživjeli su stopiranje pošiljki.

Ivić Pašalić, predsjednik HUP - Udruge drvne i papirne industrije, objašnjava: "Čitav niz kolega suočen je s problemima, a zatvaranje Sueskog kanala također produžuje transport za Kinu što znači povećanje troškova, kašnjenje isporuka i nemogućnost održavanja likvidnosti. Ovo sve može ozbiljno uzdrmati stabilnost drvne industrije." Ugroženo je 40 posto proizvođača, a ako sukobi potraju, 12 do 15 tisuća zaposlenih u drvnoj industriji moglo bi ostati bez posla.

Od Bliskog izvoza zaradili 305 milijuna dolara

Prema podacima Hrvatske gospodarske komore, Hrvatska je od izvoza u zemlje Bliskog istoka u 2024. godini zaradila 305 milijuna dolara. U Libanon smo najviše izvozili živa goveda i duhan, u Saudijsku Arabiju drvo, montažne kuće i pekarske proizvode, a u Ujedinjene Arapske Emirate drvo, duhan i električne transformatore.

Od produbljivanja krize strahuju i u Končaru. Na Bliskom istoku ugovorili su poslove vrijedne 55 milijuna eura, što čini tek dva posto ukupnog poslovanja.

Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končara, napominje:

"Moramo govoriti o indirektnim utjecajima koji će povući cijene nafte i plina, utjecati na inflatorna kretanja i poremećaje dobavnih pravaca". U Glasu poduzetnika smatraju da će, ako se sukobi nastave, ugroženi biti i sektori poput metaloprerađivačke industrije.

Boris Podobnik, predsjednik udruge Glas poduzetnika, ističe:

"Puno veći gubitak bi mogla osjetiti metaloprerađivačka industrija koja izvozi za Njemačku jer ako Nijemci ne mogu izvoziti i dođe do pada potražnje, naši izvoznici mogli bi imati velikih problema". Stanje na tržištu ovisi o trajanju sukoba, a koliko će sukob trajati, nitko ne može sa sigurnošću predvidjeti.

IzvozIvić PašalićBliski IstokRat
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx