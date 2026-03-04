Venera ulazi u vatrenog Ovna: Ovim znakovima stiže razdoblje prepuno strasti i ljubavi

Početak ožujka donosi veliku kozmičku promjenu koja će uzdrmati ljubavne, društvene i financijske temelje za sve nas. Šestog ožujka 2026. godine, Venera, planet ljubavi, ljepote i novca, napušta sanjivi i osjećajni znak Riba i ulazi u vatrenog, impulzivnog i strastvenog Ovna, gdje će se zadržati sve do 30. ožujka.

Ovaj tranzit označava dramatičan pomak energije: pasivno sanjarenje ustupa mjesto aktivnoj potrazi za onim što želimo. Ljubav više nije nešto što se čeka, već nešto za čime se hrabro kreće u osvajanje.

Ovaj period donosi val izravnosti, strasti i uzbuđenja. Postajemo direktniji u izražavanju svojih osjećaja i manje skloni diplomatskim igrama. Međutim, Venerin boravak u Ovnu 2026. godine posebno je značajan.

Ona se tamo pridružuje Saturnu, planetu strukture i odgovornosti, te Neptunu, planetu iluzija i ideala. Ta neobična planetarna gužva stvara jedinstvenu atmosferu u kojoj se sirova strast Ovna mora suočiti sa zahtjevima stvarnosti (Saturn) i duhovnim idealima (Neptun).

Uz to, do 20. ožujka traje i retrogradni Merkur, koji upozorava da unatoč porivu za akcijom, treba pripaziti na komunikaciju i ishitrene odluke. Iako će svi osjetiti ovaj vatreni impuls, četiri horoskopska znaka naći će se u epicentru zbivanja.

Ovan: Vrijeme je da zasjate u punom sjaju

Za ovnove, ovo je početak osobnog preporoda. S Venerom koja prolazi kroz vaš znak i vašu prvu kuću identiteta, vi postajete magnet za poglede, prilike i ljubav.

Vaša karizma, samopouzdanje i privlačnost bit će na vrhuncu. Ovo je idealno vrijeme za promjenu izgleda, ulaganje u osobni stil ili jednostavno za preuzimanje glavne uloge u svakoj prostoriji u koju uđete. U ljubavi, preuzimate inicijativu, a nove romanse mogu planuti iznenada i s velikim intenzitetom.

Prisutnost Saturna i Neptuna u vašem znaku daje ovom tranzitu neuobičajenu dubinu. Sve što sada započnete, bilo da je riječ o vezi ili poslovnom projektu, nosi potencijal da bude istovremeno nadahnuto i dugotrajno.

Svemir od vas traži da svoju strast usmjerite u nešto što ima strukturu i svrhu. Jedini oprez savjetuje se kod financija; snažan poriv za ugađanjem sebi mogao bi vas navesti na impulzivno trošenje na luksuz.

Iskoristite ovu energiju za hrabre početke, ali ne zaboravite na dugoročni plan.

Foto: ChatGPT

Vaga: Odnosi na testu iskrenosti

Vage će ovaj tranzit osjetiti izravno i intenzivno, ponajviše u sferi partnerstva. Venera je vaš vladajući planet, a njezin prolazak kroz suprotni znak ovna i vašu sedmu kuću odnosa stavlja u fokus sve vaše veze, od ljubavnih do poslovnih.

Harmonija po kojoj ste poznati bit će na kušnji jer direktna i ponekad sebična energija Ovna zahtijeva sukobljavanje, a ne kompromis.

Moguće je da će partner postati znatno odlučniji i zahtjevniji ili ćete vi sami osjetiti snažnu potrebu da se zauzmete za vlastite želje, čak i ako to naruši prividni mir.

Ovo razdoblje ne mora nužno donijeti prekide, ali će zasigurno razotkriti sve ono što je u vezi bilo prešućeno ili izgrađeno na neiskrenim temeljima.

Strast može dosegnuti nove visine, no jednako tako i sukobi ega. Ključ za Vage je naučiti da zdrava veza može podnijeti napetost i da je ponekad potrebno proći kroz vatru kako bi se došlo do istinske ravnoteže. Ovo je vaša prilika da izgradite odnose na autentičnosti, a ne na potrebi da svima udovoljite.

Rak: Izazovi između karijere i privatnog života

Za osjećajne rakove, Venera u Ovnu stvara napeti aspekt (kvadrat) koji donosi dinamiku i izazove, prvenstveno na profesionalnom planu. Prolaskom kroz vašu desetu kuću karijere i javnog imidža, Venera usmjerava svu vašu pažnju na posao i ambicije.

Vaš šarm i sposobnost diplomacije mogu vam donijeti neočekivane prilike, pohvale od nadređenih ili čak promaknuće. Posebno plodonosni mogu biti odnosi sa ženama na pozicijama moći.

Međutim, kvadrat stvara unutarnji sukob između želje za uspjehom i vaše duboke potrebe za sigurnošću doma i obiteljskim mirom. Pritisak da se dokažete na poslu mogao bi vas iscrpiti i stvoriti osjećaj da zanemarujete privatni život.

Mogući su stres i napetost u komunikaciji s autoritetima. Savjet je da ovu vatrenu energiju ne doživljavate kao prijetnju, već kao kreativnu silu koju možete iskoristiti za rješavanje poslovnih prepreka.

Važno je postaviti jasne granice i ne dopustiti da vas profesionalne ambicije udalje od onoga što vam je uistinu važno.

Foto: ChatGPT

Bik: Tajne ljubavi i pogled u vlastitu dušu

Dok će se kod drugih znakova drama odvijati na vanjskom planu, za bikove, kojima također vlada Venera, ovaj tranzit donosi putovanje prema unutra. Venera ulazi u vašu dvanaestu kuću podsvijesti, tajni i duhovnog pročišćenja, što označava period introspekcije i povlačenja.

Vaš ljubavni život mogao bi postati manje javan, a više usmjeren na iscjeljenje starih rana ili na razvijanje tajne romanse, daleko od očiju javnosti.

Ovo je iznimno važno razdoblje za emocionalno čišćenje. Odnosi iz prošlosti mogu se ponovno pojaviti, ne da bi se obnovili, već da biste s njima konačno završili i oslobodili se starih obrazaca.

Kreativni projekti na kojima radite u samoći mogu doživjeti procvat. Iako se može činiti kao mirno i pasivno vrijeme, ispod površine se odvijaju ključni procesi.

Pripremate teren za novi početak koji slijedi krajem ožujka, kada Venera uđe u vaš znak. Poslušajte svoju intuiciju, dopustite si odmor i oprostite sebi i drugima.