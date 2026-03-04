Sve žrtve pakla: Otkriveno koliko je ljudi poginulo na Bliskom istoku od početka rata

Stotine ljudi ubijene su diljem Bliskog istoka otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran 28. veljače, pri čemu su u u sukob brzo uvučene zemlje Perzijskoga zaljeva u kojima su smještene američke baze i Libanon.

Ovo su podaci o dosad stradalima, prema informacijama uključenih zemalja. Reuters nije nezavisno provjerio brojke.

U Iranu je ubijeno 787 ljudi, uključujući 165 djevojčica i nastavnog osoblja ubijenih prvog dana u raketnom napadu na osnovnu školu u Minabu na jugu zemlje, prema neprofitnoj humanitarnoj organizaciji Crveni polumjesec. Nije poznato uključuje li taj broj pripadnike Revolucionarne garde, odnosno vojne žrtve.

Deset civila je ubijeno u Izraelu, uključujući devet osoba u iranskom raketnom napadu na Beit Shemesh blizu Jeruzalema 1. ožujka, prema izraelskoj hitnoj medicinskoj službi Magen David Adom. Izraelske obrambene snage nisu zabilježile vojne žrtve.

Žrtve u zemljama Perzijskog zaljeva

Pedeset osoba je ubijeno u izraelskim napadima na Libanon, prema libanonskom ministarstvu zdravstva.

U Bahreinu je jedna osoba poginula u požaru u industrijskom području Salman nakon presretanja balističkog projektila, prema ministarstvu unutarnjih poslova.

Troje ljudi, uključujući dvojicu kuvajtskih vojnika, ubijeno je u iranskim napadima na zemlju, prema kuvajtskom ministarstvu zdravstva i ministarstvu vanjskih poslova.

Jedna osoba poginula je u Omanu nakon što je balistički projektil pogodio tanker MKD VYOM, koji plovi pod zastavom Maršalovih Otoka.

Tri osobe su smrtno stradale u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prema ministarstvu obrane.

Šest pripadnika američke vojske je ubijeno u napadu na vojni objekt u Kuvajtu, prema američkom Središnjem zapovjedništvu.

