'ODLUKA JE IZVRŠNA' /

Milanovićev ured se oglasio o povlačenju vojnika iz Iraka i Libanona: Objavili pet točaka

×
Foto: Lana Slivar Dominic/HINA/POOL/PI

'Nakon što Odluka o povlačenju pripadnika OSRH bude u cijelosti provedena, javnost će o tome biti obaviještena', stoji u priopćenju

4.3.2026.
14:30
Erik Sečić
Lana Slivar Dominic/HINA/POOL/PI
Ured predsjednika u srijedu je objavio priopćenje vezano uz provedbu Odluke predsjednika  Zorana Milanovića o povlačenju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH) iz misije u Iraku i Libanona.

Priopćenje prenosimo u cijelosti: 

Nastavno na upite medija o provedbi Odluke Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske Zorana Milanovića o povlačenju pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu, obavještavamo javnost:

  1. Odluka Predsjednika Republike je izvršna, a za provedbu Odluke zadužen je načelnik Glavnog stožera OSRH;
  2. Načelnik Glavnog stožera OSRH postupio je u skladu s Odlukom Predsjednika Republike, započeo je postupak povlačenja pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu vodeći računa o sigurnosnim i operativnim uvjetima te o svemu redovito izvještava Predsjednika Republike;
  3. Nakon što Odluka o povlačenju pripadnika OSRH bude u cijelosti provedena, javnost će o tome biti obaviještena;
  4. Odluku o povlačenju pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu Predsjednik Republike donio je sukladno svojim ustavnim i zakonskim ovlastima, a Odluka je utemeljena na sigurnosnoj procjeni stanja na području na kojemu borave hrvatski vojnici.
  5. Kao i do sada, Predsjednik Republike i ubuduće će prije svega voditi računa o sigurnosti hrvatskih vojnika i nacionalnim interesima, poštujući hrvatski Ustav i zakone", stoji u priopćenju. 
