Milanovićev ured se oglasio o povlačenju vojnika iz Iraka i Libanona: Objavili pet točaka

'Nakon što Odluka o povlačenju pripadnika OSRH bude u cijelosti provedena, javnost će o tome biti obaviještena', stoji u priopćenju
Ured predsjednika u srijedu je objavio priopćenje vezano uz provedbu Odluke predsjednika Zorana Milanovića o povlačenju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH) iz misije u Iraku i Libanona.
Priopćenje prenosimo u cijelosti:
Nastavno na upite medija o provedbi Odluke Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske Zorana Milanovića o povlačenju pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu, obavještavamo javnost: