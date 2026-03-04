Milanovićev ured se oglasio o povlačenju vojnika iz Iraka i Libanona: Objavili pet točaka

Ured predsjednika u srijedu je objavio priopćenje vezano uz provedbu Odluke predsjednika Zorana Milanovića o povlačenju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH) iz misije u Iraku i Libanona.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Nastavno na upite medija o provedbi Odluke Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske Zorana Milanovića o povlačenju pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu, obavještavamo javnost: