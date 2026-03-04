FREEMAIL
PRERANI ODLAZAK /

Kći Tomislava Ivčića ganula dirljivom posvetom ocu: '33 godine bez tebe'

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Izabelina objava dirljiv je podsjetnik na prolaznost života, ali i na snagu obiteljske ljubavi i nasljeđa

4.3.2026.
15:08
Hot.hr
Josip Regovic/PIXSELL
Poznata hrvatska novinarka, urednica i poduzetnica Izabela Vrtar na današnji je dan, četvrtog ožujka, objavila dirljivu posvetu svome pokojnom ocu, legendarnom pjevaču Tomislavu Ivčiću. Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju iz arhive i kratkom, ali snažnom porukom obilježila trideset i treću godišnjicu njegove prerane smrti, izazvavši val emocija među svojim pratiteljima.

Na objavljenoj fotografiji vidimo Tomislava Ivčića u naponu snage, tijekom jednog od svojih nastupa. S mikrofonom u ruci, odjeven u bijelu košulju, crvenu leptir-mašnu i upečatljive tirkizne hlače, pjevač s prepoznatljivim osmijehom zrači energijom koja ga je i učinila jednim od omiljenih glazbenika na ovim prostorima. Fotografija odiše nostalgijom i podsjeća na vrijeme kada su njegove pjesme bile zvučna kulisa mnogih generacija. Uz sliku, Izabela je napisala samo nekoliko riječi koje nose golemu težinu: "33 godine bez tebe #tata", dodavši i hashtag s njegovim imenom.

Sjećanje na legendu ne blijedi

Ova jednostavna, ali duboko osobna objava ganula je brojne pratitelje, koji su u komentarima izrazili sućut i podijelili vlastita sjećanja na velikog glazbenika. Poruke poput "Nek mu je miran san", "Najbolji pjevač i čovjek i nikad zaboravljen" i "Legenda" svjedoče o tome koliko je Tomislav Ivčić i danas prisutan u srcima publike. Mnogi su istaknuli kako su uz njegovu glazbu odrastali, a komentari ispunjeni srcima potvrđuju da je ostavio neizbrisiv trag koji vrijeme ne može izbrisati.

Izabelina objava dirljiv je podsjetnik na prolaznost života, ali i na snagu obiteljske ljubavi i nasljeđa. Kroz svoj javni rad i ovakve osobne trenutke, ona uspješno održava živom uspomenu na lik i djelo Tomislava Ivčića, pokazujući kako se sjećanje na voljene osobe može utkati u svaki segment života. Njezin primjer inspirira i dokazuje da legende doista nikada ne umiru dok žive u srcima onih koji ih vole.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Znate li pjesmu Felicita? Legenda talijanske kancone za Direkt: 'Dogodit će se nešto veliko'

Tomislav IvčićIzabela VrtarGodišnjica Smrti
