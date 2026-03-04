Drama uoči starta sezone: FIA razmatra otkazivanje utrka, kalendar Formule 1 pod upitnikom

velika zabrinutost /

Četiri dana dijele nas od prve utrke nove sezone Formule 1, koju će gledatelji moći pratiti ekskluzivno na RTL-u i platformi Voyo. Dok se vozači i momčadi užurbano probijaju prema Australiji kako bi u petak bili spremni za prvi slobodni trening, u pozadini se vode ozbiljne rasprave o daljnjem tijeku sezone.

Naime, Međunarodna automobilistička federacija (FIA) aktivno preispituje status utrka u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, koje su prema trenutačnom kalendaru predviđene za travanj. Zbog aktualne situacije na Bliskom istoku razmatra se nekoliko mogućih scenarija.

Kao potencijalne zamjenske lokacije spominju se talijanske staze Imola i Mugello te portugalski Algarve. Osim promjene domaćina, u opticaju su i opcije pomicanja spornih utrka na kasnije termine ili čak skraćivanja sezone na 22 ili 23 utrke.

Konačna odluka o održavanju Velikih nagrada trebala bi biti donesena u sljedeća dva tjedna, a izgled konačnog kalendara ovisit će o daljnjem razvoju situacije na Bliskom istoku.