FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
velika zabrinutost /

Drama uoči starta sezone: FIA razmatra otkazivanje utrka, kalendar Formule 1 pod upitnikom

Četiri dana dijele nas od prve utrke nove sezone Formule 1, koju će gledatelji moći pratiti ekskluzivno na RTL-u i platformi Voyo. Dok se vozači i momčadi užurbano probijaju prema Australiji kako bi u petak bili spremni za prvi slobodni trening, u pozadini se vode ozbiljne rasprave o daljnjem tijeku sezone.

Naime, Međunarodna automobilistička federacija (FIA) aktivno preispituje status utrka u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, koje su prema trenutačnom kalendaru predviđene za travanj. Zbog aktualne situacije na Bliskom istoku razmatra se nekoliko mogućih scenarija.

Kao potencijalne zamjenske lokacije spominju se talijanske staze Imola i Mugello te portugalski Algarve. Osim promjene domaćina, u opticaju su i opcije pomicanja spornih utrka na kasnije termine ili čak skraćivanja sezone na 22 ili 23 utrke.

Konačna odluka o održavanju Velikih nagrada trebala bi biti donesena u sljedeća dva tjedna, a izgled konačnog kalendara ovisit će o daljnjem razvoju situacije na Bliskom istoku.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
4.3.2026.
20:27
Tonko Medvedec
F1 VijestiRtlVoyoBliski Istok
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx