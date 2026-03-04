Bizarna kazna čeka F1 zvijezdu uoči prve utrke u Australiji

Nova sezona Formule 1 samo što nije krenula, a sve oči već su uprte prema stazi u Albert Parku gdje nas očekuje spektakl otvaranja prvenstva. No dok navijači broje sate do starta, jedan vozač u paddocku već ulazi u vikend s ozbiljnim hendikepom jer ga čeka kazna prije nego što se svjetla ugase.

Riječ je o Valtteriju Bottasu, koji će u svojoj sljedećoj utrci odraditi kaznu od pet mjesta pomaka unatrag na startnoj rešetki. Odluka vuče korijene još iz završnice sezone 2024., kada je tadašnji vozač Saubera na Velikoj nagradi Abu Dhabija izazvao incident već u prvom krugu, okrenuvši bolid sadašnjeg momčadskog kolegu Sergija Pereza. Nedugo zatim sudjelovao je i u sudaru s Kevinom Magnussenom, nakon čega je morao odustati zbog oštećenja na bolidu.

Budući da nije mogao odraditi kaznu prolaska kroz boks tijekom utrke, suci su mu izrekli startnu kaznu za njegov “sljedeći nastup”. U međuvremenu je Bottas ostao bez mjesta u Sauberu (koji prelazi od ove sezone pod Audi), a njegova uloga rezervnog vozača u Mercedesu nije mu donijela priliku za utrkivanje. Tako će se kazna aktivirati tek na njegovoj idućoj utrci, a to će biti debi Cadillaca u Formuli 1.

Važno je napomenuti da su se sportska pravila u međuvremenu promijenila te sada omogućuju izricanje kazni unutar razdoblja od 12 mjeseci, no nova formulacija ne vrijedi retroaktivno. Drugim riječima, Bottas kaznu mora odraditi bez obzira na vremenski odmak.

Ipak, postoji i dobra vijest za Finca. Kazneni bodovi koje je tada zaradio na superlicenci u međuvremenu su mu izbrisani, jer se automatski brišu nakon 12 mjeseci. To znači da mu ne prijeti zabrana nastupa.

Za razliku od njega, mladi Oliver Bearman već mjesecima hoda po rubu. Vozač Haasa nakupio je velik broj kaznenih bodova zbog raznih incidenata od sudara do kršenja pravila tijekom crvene zastave. U jednom je trenutku bio na samo korak od suspenzije, a svaka nova pogreška mogla bi ga skupo stajati. Ako bi došlo do zabrane, Haas bi najvjerojatnije posegnuo za jednim od svojih rezervnih vozača.

