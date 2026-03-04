Severina zapalila riječki HNK pa poručila Mrli i Ivanki: 'Drugi put me se nećete riješiti'

Pop zvijezda Severina (53) ponovno je oduševila svoje obožavatelje objavom na Instagramu, podijelivši isječke s energičnog nastupa u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u Rijeci. Pjevačica je bila gošća na koncertu pod nazivom 'Volim žene', a sudeći prema videu i njezinim riječima, atmosfera je bila zaista nezaboravna.

Nastup za pamćenje u prepunom HNK

U nizu kratkih videozapisa, Severina je publici dočarala djelić spektakla s pozornice riječkog kazališta. Odjevena u upečatljivu modnu kombinaciju, koja se sastojala od bijelog topa, crnih kožnih hlača i efektnog crnog ogrtača s perjem, plijenila je pozornost svojom prepoznatljivom energijom. Kroz objavu se zahvalila organizatorima, Ivanki Mazurkijević i Damiru Martinoviću Mrli, te im uputila simpatičnu poruku. "Ih što je bilo lijepo sinoć na koncertu ‘Volim žene’ i uh što nisam mogla ostati do kraja… al’ obećavam - drugi put me se nećete moći riješiti", napisala je Severina, dajući naslutiti da je uživala u svakom trenutku. Posebnu zahvalu uputila je i svom pratećem bendu, koji je nazvala "mojim riječkim pi…", kao i zboru "Praksa", ističući kako su svi zajedno bili najbolji. Video prikazuje ispunjeno gledalište povijesnog kazališta, što potvrđuje da je koncert bio posjećen i uspješan.

Obožavatelji oduševljeni, turneja se nastavlja

Reakcije na objavu nisu izostale, a komentari ispod videa ispunjeni su riječima hvale i podrške. "Anđeo", "Seve ti si čista ljubav" i "Hvala tebi, bilo nam je super", samo su neke od poruka vjernih obožavatelja. Jedna je pratiteljica posebno istaknula osobine koje cijeni kod pjevačice: "Jedne od Severininih osobina koje najviše volim kod nje su iskrenost i prirodnost i šale na svoj račun. Veličina je to od žene!". Ovakve reakcije potvrđuju status koji Severina već desetljećima uživa kao jedna od najvećih regionalnih zvijezda.

Nakon što je krajem 2025. godine rasprodala velike dvorane poput Arene Zagreb i splitskih Gripa, nastavila je s objavom pjesama s novog albuma "Sorry". Njezin raspored i dalje je ispunjen, a obožavatelji neće morati dugo čekati na novu priliku da je vide uživo. Već ove subote, 7. ožujka, nastupa u Sisku, u Dvorani Zeleni brijeg, a najavljeni su i veliki koncerti u Malom Lošinju u svibnju te u pulskoj Areni u kolovozu.

Objava iz Rijeke još je jedan dokaz Severinine neiscrpne energije i snažne veze s publikom, ali i kolegama s glazbene scene. Dok nastavlja nizati uspjehe i oduševljavati nastupima, njezina obećanja o budućim suradnjama i druženjima samo dodatno pojačavaju znatiželju i iščekivanje onoga što slijedi.