Sve što trebate znati o gumama u novoj eri Formule 1

U svijetu Formule 1, gdje se pobjede i porazi mjere u tisućinkama sekunde, gume su oduvijek bile više od "pukog komada gume". One su "crno zlato", ključna komponenta koja spaja nevjerojatnu snagu bolida s asfaltom i predstavlja jedan od najvažnijih tehničkih i strateških elemenata.

Talijanski proizvođač Pirelli, ekskluzivni dobavljač od 2011. godine, ove se godine našao pred novim, možda i najvećim izazovom dosad: pripremiti se za potpunu tehničku revoluciju nove sezone. Promjene nisu samo evolucija, već temeljita transformacija koja će definirati budućnost najbržeg sporta na svijetu.

Put do sadašnjosti i era 18-inčnih kotača

Da bismo razumjeli novosti, moramo se osvrnuti na prošlost. Velika prekretnica dogodila se 2022. godine, kada je Formula 1 napustila dugogodišnje 13-inčne i prešla na moderne 18-inčne naplatke. Ta promjena nije bila samo estetska. Pirelli je krenuo od nule, dizajnirajući gumu iz temelja. Proces je uključivao više od deset tisuća sati testiranja u zatvorenom prostoru, pet tisuća sati simulacija i razvoj preko sedamdeset virtualnih prototipova. Na kraju je stvoreno trideset različitih specifikacija koje su timovi testirali na više od dvadeset tisuća kilometara, a ključnu ulogu imali su vozači čije su povratne informacije bile presudne za konačan odabir.

Foto: James Moy/Alamy/Profimedia

Nove gume donijele su širi radni raspon, što je smanjilo problematično pregrijavanje i degradaciju, omogućivši vozačima da jače pritišću kroz duže periode. Uveden je i sustav smjesa od C0 (najtvrđa) do C5 (najmekša), pružajući veću fleksibilnost u odabiru idealne tri smjese za specifične zahtjeve svake staze. Ipak, ova tehnologija, koja se još uvijek usavršava, uskoro će se morati prilagoditi potpuno novom konceptu bolida.

Priprema za 2026: Utrka s vremenom i nepoznanicama

Tehnički pravilnik za 2026. godinu donosi manje, lakše i aerodinamički učinkovitije bolide, s pogonskim jedinicama koje će se gotovo jednako oslanjati na motor s unutarnjim izgaranjem i električnu snagu. Takve drastične promjene zahtijevaju i potpuno nove gume. Iako se kratko razmatrao povratak na manje naplatke, odlučeno je da 18-inčni kotači ostaju, ali će same gume biti znatno uže: prednje za 25 milimetara, a stražnje za 30 milimetara. Cilj je dvostruk: smanjiti ukupnu masu i otpor zraka, što je ključno za postizanje performansi s novom generacijom hibridnih motora.

Najveći izazov za Pirelli je ležio u činjenici da mora razviti gume za bolid koji još nije postojao. Zbog tih ograničenja, simulacije postaju važnije no ikad. Timovi su mjesecima testirali svoje virtualne bolide za 2026., a podatke su dijele s Pirellijem, koji ih je koristio za razvoj i kalibraciju svojih virtualnih modela guma.

Strategija i smjese: Manje je ponekad više

Jedna od ključnih promjena za 2026. tiče se palete dostupnih smjesa za suho vrijeme. Nakon eksperimentiranja sa šest smjesa, uključujući i iznimno mekanu C6 komponentu koja se koristila na nekim uličnim stazama, Pirelli se odlučio vratiti na provjereni sustav od pet smjesa, od C1 do C5.

Foto: Marcel van Dorst/DeFodi Images/Profimedia

Razlog za napuštanje C6 smjese leži u želji za stvaranjem veće i konzistentnije razlike u performansama i trajnosti između pojedinih smjesa. U praksi se ponekad događalo da su, primjerice, C2 i C3 smjese bile previše slične po brzini, što je ograničavalo strateške opcije za timove. Proširivanjem "delta" raspona između svake komponente, cilj je potaknuti veću stratešku raznolikost tijekom utrka i učiniti odabir guma još važnijim faktorom. To bi trebalo dovesti do zanimljivijih utrka u kojima će strategija s jednim, dva ili čak tri zaustavljanja u boksu biti podjednako moguća, ovisno o stazi i uvjetima.

Vječno pitanje grijača guma i fokus na održivost

Posljednjih nekoliko godina jedna od najkontroverznijih tema u Formuli 1 bila je potencijalna zabrana grijača guma, električnih pokrivača koji održavaju gume na optimalnoj radnoj temperaturi prije izlaska na stazu. Iako je FIA planirala potpunu zabranu radi uštede energije i povećanja izazova za vozače, odluka je na kraju odgođena. Glavni razlog bila je zabrinutost za sigurnost, jer su vozači upozoravali da bi izlazak iz boksa na potpuno hladnim gumama bio izuzetno opasan, pogotovo u prvim zavojima.

Umjesto fokusa na rad bez grijača, Pirelli je preusmjerio razvojne resurse na rješavanje problema termalne degradacije, odnosno pregrijavanja površine gume, što je bio jedan od glavnih prigovora vozača. Istovremeno, napravljen je ogroman iskorak na polju održivosti.

Od 2024. godine, Formula 1 postala je prvo svjetsko prvenstvo koje koristi gume s FSC (Forest Stewardship Council) certifikatom. To jamči da je sav prirodni kaučuk korišten u proizvodnji dobiven iz šuma kojima se upravlja na održiv način, štiteći biološku raznolikost i osiguravajući pravedne uvjete za lokalne zajednice.

Dok se svijet Formule 1 priprema za novu eru bolida, motora i aerodinamike, tiha revolucija odvija se unutar Pirellijevih tvornica. Izazov stvaranja savršene gume za automobil budućnosti je golem, no upravo će uspjeh u tom zadatku definirati spektakl koji ćemo gledati na stazama diljem svijeta. Gume će, kao i uvijek, ostati tihi heroj koji odlučuje o pobjednicima, ali će u 2026. godini biti i simbol tehnološkog napretka i predanosti održivijoj budućnosti sporta.

