Koliko košta bolid Formule 1? Puno je faktora, a ovo je odgovor

Kad gledamo bolide Formule 1 kako brzinom munje prolaze stazom, rijetko razmišljamo o vrtoglavim iznosima koji stoje iza svakog zavoja i svake prestigle sekunde.

Pitati koliko košta F1 bolid slično je kao pitati koliko košta svemirska misija. Ne postoji jednostavan cjenik, jer se ne radi o proizvodu, već o vrhuncu tehnologije, stotinama tisuća sati istraživanja i razvoja te bespoštednom natjecanju inženjerskih umova.

Anatomija troškova

Ako bismo pokušali rastaviti bolid na dijelove i zbrojiti njihovu vrijednost, došli bismo do cifre koja se kreće između 15 i 20 milijuna dolara samo za fizičke komponente. Najveći dio tog iznosa otpada na srce bolida, pogonsku jedinicu. Moderni hibridni 1.6-litreni V6 turbo motor, čudo tehnologije i termalne učinkovitosti, sam košta između 10 i 18 milijuna dolara. Zbog toga je on najskuplja pojedinačna komponenta.

Ostatak troškova raspoređen je na druge vitalne dijelove. Šasija, odnosno monokok od karbonskih vlakana koji štiti vozača, stoji oko 700.000 dolara. Aerodinamički elementi, poput prednjeg krila, ključni su za performanse i njihova cijena lako premašuje 200.000 dolara, dok se cijena sofisticiranog mjenjača penje i do pola milijuna dolara. Čak i naizgled jednostavni dijelovi nose paprenu cijenu; upravljač, koji je zapravo moćno računalo, košta više od 50.000 dolara, a zaštitni Halo sustav, koji je spasio mnoge živote, stoji oko 17.000 dolara.

Ograničenja budžeta

Ipak, zbroj dijelova samo je vrh ledene sante. Pravi trošak leži u razvoju, testiranju, logistici i plaćama stotina stručnjaka. Kako bi se spriječio financijski "rat naoružanjem" i sport učinio održivijim, Formula 1 je 2021. godine uvela ograničenje budžeta (budget cap). Za 2024. i 2025. godinu osnovni limit postavljen je na 135 milijuna dolara, s dodacima za veći broj utrka, što ga diže na otprilike 140 do 145 milijuna dolara po sezoni.

Ovaj iznos pokriva većinu troškova vezanih uz performanse bolida, od dizajna do operacija na stazi. Međutim, postoje značajne iznimke. U limit nisu uključene plaće vozača, plaće tri najplaćenija zaposlenika, troškovi marketinga, putovanja te, što je najvažnije, troškovi razvoja motora, koji podliježu zasebnom ograničenju.

Jesu li svi bolidi jednaki?

Iako svi bolidi moraju zadovoljiti ista stroga tehnička pravila, oni se drastično razlikuju. Svaka momčad dizajnira vlastitu šasiju i aerodinamički paket, što dovodi do različitih filozofija i vizualnih rješenja. No, što je s bolidima unutar iste momčadi? U teoriji, dva vozača imaju identične strojeve. U praksi, često postoje sitne razlike prilagođene stilu vožnje, poput postavki kočnica ili sjedala izrađenog po mjeri. Također, kada tim razvije novu komponentu, a nema vremena proizvesti dva primjerka, nadogradnju obično prvi dobije vozač koji je bolje plasiran u prvenstvu.

Na kraju, cijena F1 bolida nije fiksni broj, već složena jednadžba u kojoj se natječu ne samo vozači na stazi, već i stotine inženjera i financijskih stručnjaka izvan nje. Ograničenje budžeta nije učinilo Formulu 1 jeftinom, već je natjeralo timove da budu pametniji, učinkovitiji i inovativniji, pretvarajući utrku u ultimativni test ne samo brzine, već i strategije.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova sezona je pred nama: Evo kako se pripremaju fanovi