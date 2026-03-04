Stručnjak uoči nove sezone: 'Ništa ne mogu predvidjeti osim jednog. Oni će biti grozni'

Uskoro nam kreće nova sezona Formule 1. Motori su već zagrijani, a najvjerniji fanovi uzbuđeni za početak sezone koja sa sobom nosi brojne promjene. Od novih regulacija motora, promjena staza do brojnih drugih sitnica koji će obilježiti sezonu "najbolje sapunice na svijetu" kako je naziva naš sugovornik.

Ivan Peović, veliki je ljubitelj Formule 1. Kako kaže, formulu prati godinama - prva mu je uspomena bila Velika nagrada Belgije iz 1998., utrka poznata po masivnom sudaru. Odgovorio nam je što očekuje od ove sezone, koga vidi kao favorita, ali i što najviše muči ljubitelje ovog sporta.

Ima dosta nejasnoća

"Teško je znati što očekivati od nove sezone jer tu ima dosta promjena. Sigurno je da će bolidi biti sporiji zbog promjena kod regulacija motora, ali koliko će to utjecati na same gledatelje ne znam. Kao i uvijek ovi 'elitni vozači' će se brže prilagoditi, ali prave promjene vidjeti ćemo tek nakon prvih nekoliko utrka," zapoćeo je Peović pa objasnio:

Prvi su tim nakon Haasa koji ulazi s clean slateom i mislim da su ljudi iz Cadillaca to odlično odradili. Doveli su dva jako dobra i iskusna vozača koji 'poznaju bolid' i koji će ga pripremiti za sljedeću sezonu. Oni (Cadillac) ove sezone ne idu po postolje, već se razvijaju za budućnost.

"Ove promjene mogu napraviti da pretjecanja budu teža, pa da utrke mogu postati svojevrsna parada, što je dosadno, ali, ako se uvedu neka pravila, to bi moglo izazvati kaos i uvesti dinamiku," objašnjava nam naš sugovornik.

Ivan kaže kako dodatnu misteriju daje i činjenica da dosta toga još ne znamo.

Foto: Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

"Veliki broj pitanja je nakon testiranja ostao otvoren. Neki su timovi, očekivano, pokazali da su spremni, ali neki nisu. Ako je suditi po testiranjima najbolji će biti Ferrari i Mercedes, ali nije im daleko ni Red Bull. Zapravo jedina stvar u koju sam siguran je činjenica da će Aston Martin biti grozan," kaže Ivan, pa nastavlja:

"Što se tiče prošlogodišnjeg prvaka... Mislim da neće ove godine ponoviti uspjeh. Dakako, sa dobrim bolidom sve je moguće, ali mislim da mentalno ni Piastri ni Norris nisu ista razina koja su, na primjer, Hamilton ili Verstappen. Čak je i prošle godine tu bilo dosta 'kemijanja' od strane McLarena gdje su unutarnjim timskim odlukama za utrku u Monzi dodijelili pomogli Norrisu da uzme bodove umjesto Piastrija, što je rezultiralo da Norris postane prvak, a ne Verstappen kojemu su upravo ti bodovi iz Monze falili za naslov prvaka," kaže naš sugovornik pa zaključuje:

"Možda se varam. Možda McLaren skriva svoju pravu snagu, ali opet, kad gledate prošlu sezonu i usporedite je s onima prije nje, McLaren je (prošle sezone) imao daleko bolji bolid od ostalih i mučio se. Kada su Verstappen ili Hamilton imali toliko bolji bolid, oni su dominirali. Nije im nitko mogao prići. Tako da ne vjerujem da ćemo opet gledati neki (jako) dobar McLaren."

Foto: Michael Potts/imago sportfotodienst/Profimedia

Ako ne McLaren, tko?

"Stvarno ne bih znao. Ja bih volio da Ferrari osvoji sve, ali to realno nije moguće. Jako bih volio vidjeti to, Ferrari ima dobar bolid i odlične vozače, a bilo bi posebno zanimljivo pratiti borbu upravo između LeClerca i Hamiltona. Pogotovo kada se sjetimo 2019. kada se LeClerc branio od Hamiltona. Na kraju dana, sve to ovisi o vikendu, stazi, pa i sreći između ostalog," kaže naš sugovornik.

Mislim da Hamiltonu nije zadnja šansa. Neće on nigdje. Ferrari je pokazao da su napravili niz pametnih i zanimljivih odluka i pitanje je samo hoće li oni ili Mercedes biti bolji. Hamilton uvijek može. Srušio je sve rekorde i on uvijek može. Ako ima dobar bolid, Hamilton će uvijek dati sve od sebe.

Za kraj smo Ivana zamolili da nam prokomentira i situaciju s Abu Dhabijem. Dio publike je nezadovoljan s činjenicom da je ova staza (opet) zadnja staza u sezoni, ali za to postoji jedan (dobar) razlog.

"Stvar je politike. Ta staza je loše primljena još od finala 2021., ali sponzori rade svoje i što je tu je," kaže nam naš sugovornik prije nego nastavlja:

Foto: SOPA Images/Sipa USA/Profimedia

"Svi mi (fanovi) bismo voljeli da se vrati Velika nagrada Brazila kao posljednja utrka u sezoni. Bilo je tu brojnih ludih završnica, ali i utrka općenito. Od prve titule Hamiltona, do pobjede Senne i brojnih drugih prvaka. Ta je staza stvarno ikonična," zaključuje naš sugovornik.

Postoje sada šuškanja o tome kako će se zbog cijele ove situacije na Bliskom istoku ipak 'akomoditirati' navijače, te umjesto staza u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji vratiti Imola i Portimao - dvije staze koje su ostale u dobrom siječanju svih ljubitelja Formule 1.

Na kraju razgovora nam je rekao i sljedeće:

"Mislim da nas očekuje uzbudljiva sezona, kako na stazi tako i van nje. Mi koji pratimo Formulu volimo reći da je ona bolja od bilo koje sapunice i mislim da je to istina, te se stvarno nadam da će više ljudi početi pratiti ovaj sport jer ga meni nema ništa ljepšeg nego nakon ručka sjesti i pogledati kako ti bolidi jure brzinama koje mi možemo samo zamisliti."

