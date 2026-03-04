FREEMAIL
STRAVIČNA NESREĆA /

Tragedija u Makarskoj: Pješakinja poginula na licu mjesta nakon naleta automobila

Tragedija u Makarskoj: Pješakinja poginula na licu mjesta nakon naleta automobila
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

vukovarska ulica je zatvorena za sav promet, koji se preusmjerava na okolne ulice

4.3.2026.
12:52
Hina
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Pješakinja je smrtno stradala nakon što ju je u srijedu prijepodne udario automobil u Vukovarskoj ulici u Makarskoj, a promet je zbog očevida privremeno preusmjeren, izvijestila je policija.

Nesreća se dogodila oko 10.55 sati kada je vozilo udarilo ženu koja je na mjestu događaja preminula.

Vukovarska ulica je zatvorena za sav promet, koji se preusmjerava na okolne ulice. O nesreći je obaviješteno državno odvjetništvo, a nadležni provode očevid, kažu u policiji.

