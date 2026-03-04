FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRLO BRZO /

Dobre vijesti za 213 tisuća Hrvata koji su bili penalizirani, stiže isplata

U petak počinje isplata mirovina za veljaču. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ima obavijest za umirovljenike koji su napunili 70 godina, a bili su penalizirani zbog prijevremenog umirovljenja. Takvih je ukupno oko 213 tisuća u Hrvatskoj, a procjenjuje se da bi ih u ovoj godini oko 127 tisuća moglo napuniti 70 godina.

Oni koji su upravo ušli u osmo desetljeće života mogu do kraja ožujka očekivati dodatnu uplatu zbog ukidanja penalizacije. Mirovinski zavod takve predmete obrađuje automatizmom, po službenoj dužnosti, a sve na temelju zakonskih izmjena koje su na snazi od početka godine.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
4.3.2026.
13:48
RTL Danas
MirovinaHzmoPenalizacija MirovinaPenalizacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx