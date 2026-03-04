Dobre vijesti za 213 tisuća Hrvata koji su bili penalizirani, stiže isplata

VRLO BRZO /

U petak počinje isplata mirovina za veljaču. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ima obavijest za umirovljenike koji su napunili 70 godina, a bili su penalizirani zbog prijevremenog umirovljenja. Takvih je ukupno oko 213 tisuća u Hrvatskoj, a procjenjuje se da bi ih u ovoj godini oko 127 tisuća moglo napuniti 70 godina.

Oni koji su upravo ušli u osmo desetljeće života mogu do kraja ožujka očekivati dodatnu uplatu zbog ukidanja penalizacije. Mirovinski zavod takve predmete obrađuje automatizmom, po službenoj dužnosti, a sve na temelju zakonskih izmjena koje su na snazi od početka godine.