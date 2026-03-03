Dubravka će u ožujku dobiti veću mirovinu za oko 50 eura: 'To je ništa. U jednoj vrećici doneseš doma'

Punih 37 godina radila je s brojkama, a sada joj upravo brojke kroje svakodnevicu. Dubravka Stepančić, umirovljena ekonomistica, među onima je koji će od ožujka dobiti uvećanu mirovinu. No kaže – povećanje je tek simbolično.

"To je više od 18 eura, ali ne puno više. Izračunala sam i to je nažalost neznatno prema troškovima koji su se povećali svi. Znači svi režijski troškovi, ne samo režijski troškovi nego i troškovi hrane. To je povećanje neznatno", poručuje Dubravka. Naime, stiže redovito usklađivanje mirovina od 2,68 posto. U praksi to znači da će prosječna mirovina rasti za oko 18 eura mjesečno.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivan Serdar pojašnjava kako će se povećanje obračunavati. "Najjednostavnije je na apsolutni iznos koji korisnici imaju pridodati tih 2,68 posto i tako će doći do otprilike iznosa. Vidjet će na isplati za ožujak, a bit će isplaćeni i zaostaci za siječanj i veljaču", kaže Serdar.

Kolike će biti mirovine nakon usklađivanja?

Prema podacima HZMO-a:

Najniža prosječna mirovina iznosi 450 eura, a nakon usklađivanja raste za 12 eura – na 462 eura.

Prosječna mirovina od 704 eura povećava se za 18 eura – na 723 eura.

Najviša prosječna mirovina od 1595 eura raste za 43 eura – na 1638 eura.

Umirovljenici poručuju kako je svako povećanje dobrodošlo, ali da ono ne prati rast troškova života.

Predsjednica Sindikat umirovljenika Hrvatske Višnja Stanišić smatra da je riječ o premalom iznosu. "Taj postotak je izuzetno mali. Na moju mirovinu to će biti eventualno nekakvih 18 eura. Možda ću uspjeti kupiti pet rola toaletnog papira. I to je nešto, malo će mi se popraviti budžet za to. Mislim da je to stvarno minimalno", kaže Stanišić.

Uskoro i novo usklađivanje

Ovo je prvo ovogodišnje usklađivanje, a iduće slijedi u srpnju. "Svaki put kad se donosi odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine, ona se temelji na podacima Državnog zavoda za statistiku. Što se tiče usklađivanja 1. srpnja, praksa je pokazivala da su podaci poznati krajem kolovoza, kada bi trebala biti donesena i odluka", pojašnjava Serdar.

Zbog isplate zaostataka, umirovljenicima će u ožujku na račune sjesti tri mjeseca odjednom – u prosjeku oko 54 eura. "50 eura je tako neznatan novac da jednostavno doneseš u jednoj vrećici doma i to je ručak, večera. Ništa. 50 eura danas više nije novac. Umirovljenici žive jadno. Jadno žive", zaključuje Dubravka.

Za novo usklađivanje potrebno je 24 milijuna eura mjesečno, odnosno više od 280 milijuna eura na godišnjoj razini. Prema ranijem obećanju premijera, prosječna mirovina do kraja mandata trebala bi porasti na 800 eura.