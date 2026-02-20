Sve više gradova uvodi uskrsnice: Jedan daje 120 eura, ali neki će ostati praznih ruku

Neki daju 40 eura, a neki čak 3 puta više. Brojni gradovi, županije i općine i ove će godine počastiti svoje umirovljenike uskrsnicom.

Dio njih povisio je iznos naknade u odnosu na prethodne godine, ali i cenzuse pa će više korisnika biti obuhvaćeno ovom mjerom.

Velika Gorica, velika uskrsnica. Jedna od najvećih u državi – 120 eura. Gotovo trećina Jasninih mjesečnih primanja.

Grad rekorder

"Treba kupiti šunkicu, sira, treba prirediti francusku, a Uskrs nije svaki dan, a mirovine nisu prevelike", rekla je Jasna Kirin iz Velike Gorice.

Ipak, uskrsnica od maksimalnih 120 eura ne stiže na sve adrese. Ovisi o visini mirovine. Gospođa Vera premašuje cenzus, pa na uskrsnicu nema pravo. Zato će je dobiti njezin suprug.

"Svaki euro koji dobijemo uz naše mirovine itekako nam puno znači. Ipak si malo popravimo budžet barem za Uskrs. Možemo kupiti neke određene stvari, pa se počastiti da i mi umirovljenici osjetimo da je i nama Uskrs", nadodala je Vera Šerbek, također iz Velike Gorice.

U Velikoj Gorici uskrsnice se kreću od 40 do 120 eura. Najviše dobivaju oni s najnižim primanjima.

Za ovu je mjeru izdvojeno oko pola milijuna eura, a obuhvatit će više od deset tisuća građana.

"Uveli smo da osobe s najvišim stupnjem invaliditeta također će dobiti uskrsnice, a novina je da smo ovdje uključili i nezaposlene hrvatske branitelje kojih na području našeg grada ima oko stotinjak, oni će dobiti isto 120 eura uskrsnice", objasnio je Krešimir Ačkar, gradonačelnik Velike Gorice.

A glavni grad?

Kapnut će koji euro i u novčanike zagrebačkih umirovljenika. Oni s najnižim primanjima dobit će 100 eura. No mjera ne obuhvaća samo njih. Grad procjenjuje da će pomoć stići na više od 32 tisuće adresa.

"S obzirom na zadnje izmjene Odluke o socijalnoj skrbi mislim da se radi o oko 5 tisuća umirovljenika, dok su ostali korisnici u najvećoj mjeri osobe s invaliditetom ili roditelji djece s teškoćama", rekla je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Zagreba.

"Nek daju. – Očekuje li da ćete dobiti? Ja ne. To ide samo onima s mizernim penzijama, a mi koji imamo malo više ništa ne dobijemo"

Situacija u Splitu i Osijeku

U Osijeku za uskrsnice izdvajaju više od milijun i 200 tisuća eura. Od 60 do 120 eura dobit će svi umirovljenici čija mirovina ne prelazi 520 eura.

Na isplatu se spremaju i u Splitu.

"Grad Split će svakom korisniku isplatiti po 70 eura, osigurano je oko 500 tisuća eura, to je nekih 7 tisuća korisnika", rekao je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Koliko gradova cijeli uskrsnice?

Popis gradova s uskrsnicom svakim danom sve je veći.

U Zaprešiću su one 40 eura, u Varaždinu od 60 do 75, u Županji 70, te u Puli 80 eura. Sličan maksimalan iznos i u Samoboru.

"Iznos uskrsnica kreće se od 45 do 85 eura, ono što je bitno istaknuti da će građani s najnižim primanjima dobiti najveći iznos uskrsnica", rekla je gradonačelnica Samobora Petra Škrobot.

Uskrsnice umirovljenicima su dobra stvar, ali to nije rješenje – upozoravaju Sindikati.

"Smatram da bi trebalo nešto napravit s tim da mirovine budu veće i da ljudi mogu normalno živjeti od mirovine i od onoga što su kroz cijeli radni vijek stvarali, a ne da im se ovako daje sitniš u vidu uskrsnice ili božićnice", poručila je Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Pa će tako ovih blagdana netko dobiti 120 eura, a netko ništa. Sve ovisno o mjesu prebivališta.