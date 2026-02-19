Neki gradovi već najavili isplatu uskrsnica: Građanima na račun sjeda i do 100 eura

Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Danijela Dolenec potvrdila je u četvrtak da će Grad Zagreb isplatiti uskrsnicu od 100 eura za više od 32.000 osoba u Zagrebu.

"Grad Zagreb isplaćuje božićnice i uskrsnice prema svojoj odluci o socijalnoj skrbi. One iznose 100 eura, a kao i božićnica, i uskrsnica će biti isplaćena u iznosu od 100 eura za više od 32.000 korisnika", rekla je Dolenec u izjavi novinarima nakon obilaska početka radova na izgradnji nove školske sportske dvorane Osnovne škole Odra.

Ocijenila je, s obzirom na posljednje izmjene odluke o socijalnoj skrbi, da je riječ o nešto više od 5000 umirovljenika, a ostali korisnici u najvećoj su mjeri osobe s invaliditetom i roditelji djece s teškoćama.

Uskrsnica stiže i u Samobor

Uskrsnice umirovljenicima, osobama s invaliditetom, nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, koji imaju mirovinska i ostala primanja do 400 eura, isplatit će i Grad Samobor.

Uskrsnice iznose 85 eura za osobe s primanjima do 250 eura, 60 eura za osobe s primanjima od 250 do 325 eura i 45 eura za osobe s primanjima od 325 do 400 eura, priopćeno je u četvrtak iz Grada Samobora.

Pravo na isplatu uskrsnice ostvaruju svi oni koji su već ranije predali dokumentaciju za isplatu božićnice i koji i dalje udovoljavaju propisanim kriterijima, a oni koji nisu predali dokumentaciju za božićnicu mogu predati ispunjeni obrazac za prijavu u evidenciju za isplatu uskrsnice do 2. ožujka.

Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji kao i obrazac za prijavu zahtjeva za ostvarivanje prava na uskrsnicu dostupni su na mrežnim stranicama Grada Samobora.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkriveno kada će novac sjesti na račune Hrvata: Neki će dobiti oko 1700 eura