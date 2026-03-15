'U SJEĆANJU' /

Princ William emotivnom porukom i još neviđenom fotografijom princeze Diane obilježio Majčin dan

Foto: Anwar Hussein/EMPICS Entertainment/PA Images/Profimedia

Ovom gestom pokazao je i suosjećanje sa svima koji na ovaj dan osjećaju gubitak

15.3.2026.
15:43
Antonela Ištvan
Anwar Hussein/EMPICS Entertainment/PA Images/Profimedia
Princ William danas je na službenom Instagram profilu podijelio iznimno osobnu i dirljivu uspomenu na svoju pokojnu majku, princezu Dianu. Povodom Majčinog dana, koji se u Ujedinjenom Kraljevstvu obilježava 15. ožujka, objavio je rijetko viđenu fotografiju iz djetinjstva popraćenu emotivnom porukom koja je odjeknula među milijunima pratitelja.

Nježan trenutak u polju cvijeća

Na fotografiji, koja odiše nostalgijom i toplinom, vidi se maleni princ William kao dječak kako sjedi uz svoju majku Dianu usred polja prepunog makova i drugog poljskog cvijeća. Princeza Diana, odjevena u ružičastu vestu, nježno se smiješi prema kameri, dok se čini da je mladi William zaokupljen cvijetom u svojim rukama. Prizor odaje dojam bezbrižnog i sretnog trenutka između majke i sina, daleko od očiju javnosti i kraljevskog protokola.

Poruka koja prati fotografiju jednako je dirljiva. "Sjećajući se svoje majke, danas i svaki dan. Mislim na sve one koji se danas sjećaju nekoga koga vole. Sretan Majčin dan", napisao je princ, a objavu je osobno potpisao slovom "W", što čini za najosobnije poruke. Ovom gestom pokazao je i suosjećanje sa svima koji na ovaj dan osjećaju gubitak.

Po uzoru na majku 

Kraljevski par je posljednjih tjedana bio u središtu pozornosti, od sudjelovanja na svečanoj službi za Dan Commonwealtha do opuštenijih posjeta londonskim znamenitostima poput tržnice Borough Market. Njihova prisutnost u javnosti posebno je značajna nakon što se princeza Catherine u potpunosti vratila kraljevskim dužnostima poslije oporavka od teške bolesti, što je razdoblje u kojem je podrška javnosti bila ključna. Isto tako, baš kao Diana, nastoje što više biti oko ljudi. 

Reakcije na Williamovu objavu bile su trenutačne i ispunjene podrškom. Pratitelji su ostavili tisuće komentara u kojima izražavaju divljenje i suosjećanje. "Kakva divna fotografija, bez sumnje je jako ponosna na vas odozgo", "Prelijepo, promišljeno. Emotivno. Učinili ste je ponosnom, Vaše Kraljevsko Visočanstvo", samo su neke od poruka koje svjedoče o tome koliko je sjećanje na "kraljicu srca" i dalje živo.

 

Kraljevska ObiteljPrinceza DianaPrinc WilliamKate Middleton
