Od zemlje koja se brani do sile novog doba: To što Ukrajinci danas rade je zastrašujuće

Prvi put u povijesti, prošli tjedan, neprijateljsku poziciju na tlu je zauzeo napad bespilotnih dronova i robota. "Budućnost je ovdje", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, nakon što je opisao mehanički napad svojih snaga na rusku ispostavu.

Ovaj povijesni trenutak bio je iznenađenje za Moskvu, koja je vjerovala da - uz podršku Irana - svladava umijeće ratovanja dronovima u Ukrajini. Međutim, Ukrajina nadmašuje Rusiju u inovacijama baš u trenutku dok SAD degradira iranske programe dronova i raketa - one iste koji su od 2023. Rusiji pomagali da izvodi brutalne napade na ukrajinske gradove i mjesta.

Promatraju li se ratišta Ukrajine i Irana kao međusobno povezana, to bi moglo pomoći Sjedinjenim Državama da se bolje pripreme za ratove budućnosti i ostanu korak ispred svojih protivnika. Ali, moglo bi pomoći i okončanju rata u Ukrajini, piše CNN.

Rusija i Iran: Ista tehnologija i taktika

Hamasov napad na Izrael 7. listopada 2023. u svakom smislu je bio složena i strašna situacija. Dijelom i zato što se Iran vrlo rano odlučio priključiti kaosu i napasti Amerikance raketama i dronovima. Na Božić 2023. godine, u složenom napadu iranskih dronovima Shahed na američke položaje u sjevernom Iraku, teško je ranjen američki vojnik. Mjesec dana kasnije, 20. siječnja 2024., iranski dron ubio je tri američka vojnika u Jordanu. Istog mjeseca u Crvenom moru, američka mornarica obranila se od 18 jurišnih dronova, dvije protubrodske krstareće rakete i jedne protubrodske balističke rakete koje su letjele brzinom od 4 Macha. Samo zahvaljujući obrani i vještinama američkih naših mornara, nijedan Amerikanac nije poginuo ili ranjen u tom napadu.

U prvim, pak, mjesecima ruske invazije na Ukrajinu, Iran je prebacio svoje dronove Shahed u Rusiju kako bi poslužili u napadima na ukrajinske gradove i infrastrukture. Kasnije, Iran je i tehnologiju za proizvodnju dronova prebacio te uspostavio koproizvodne montažne linije unutar Rusije, koje su ubrzo su proizvodile gotovo 400 Shahed dronova - dnevno.

Ta masovna proizvodnja rezultirala je redovitim ruskim napadima rojeva dronova na ukrajinske ciljeve - nešto što svijet nikada prije nije vidio. Istu taktiku Iran je i sam ubrzo posudio - 13. travnja 2024. ispalio je 180 Shaheda, 120 balističkih raketa i 30 krstarećih raketa na izraelske gradove. Rojevi dronova služe za nadvladavanje i iscrpljivanje protuzračne obrane dok se teži teret i brže balističke rakete kreću u napad.

Inovativan ukrajinski odgovor Rusiji

Tijekom četiri godine rata, prisiljena braniti se, Ukrajina je uspostavila vlastitu obrambenu industriju i industriju proizvodnje dronova svjetske klase. Distribuirana obrambena industrija - majke u garažama, programeri u startupima i vojnici na prvim crtama, od kojih svi eksperimentiraju u stvarnom vremenu - uzdigla se od temelja kako bi uspostavila ofenzivno i obrambeno gospodarstvo dronova koje Rusiji dokazuje da - ne može parirati.

Danas, dok Rusija proizvodi više dronova dnevno, Ukrajina je daleko ispred u smislu prilagodbe i učinkovitosti. Njezini dronovi sada dominiraju prvim crtama bojišnice, nanoseći tjedno tisuće žrtava Rusima. Kako je jedan ukrajinski vojnik rekao Reutersu, nijedan ruski vojnik ne može ući na otvoreno polje, a da ga ne pogodi ukrajinski dron.

Ukrajina koristi oko 10.000 dronova dnevno u ratu, otkrila je nedavna analiza Instituta Hudson. Ti dronovi udaraju duboko u Rusiju i nadmudruju zastarjele ruske obrambene sustave. Uništavaju ciljeve na prvim crtama bojišnice i zasada su "zaslužni" za gotovo 80 posto ruskih žrtava. Obrambeni sustavi ukrajinskih dronova ruše Shahede pomoću nadopunjivih presretača. U samo jednom napadu prošlog tjedna, Ukrajina je navodno porazila 309 od 324 ruska drona.

Smrtonosni i isplativi

Iako je Rusija još uvijek sposobna pokrenuti smrtonosne napade rojem dronova protiv Ukrajine, uključujući i nedavni u kojem je ubijeno 18 ljudi, Ukrajina sustiže po masivnosti i razmjerima.

Ukrajinsko ministarstvo obrane najavilo je samo u ovoj godini planove za proizvodnju preko 7 milijuna dronova. Razmjer je to koji većina zapadnih obrambenih tvrtki ne može dostići.

Ukrajinski dronovi također su isplativi: prema nedavnom izvješću Instituta Snake Island, neovisnog ukrajinskog sigurnosnog centra, presretač košta i do deset puta manje od Shaheda (3 do 5 tisuća dolara u odnosu na 20 do 50 tisuća dolara).

Zamalo nepobjedivi

Puno je oprečnih objašnjenja izašlo u javnost, kojima se objašnjavao napad na Iran, ali državni tajnik Marco Rubio iznio je najjasniji argument. Iran je tijekom posljednjeg desetljeća razvio toliko napredan program projektila i dronova da će uskoro imati "neprobojni štit" koji brani njegove nuklearne ambicije i širenje terorizma diljem svijeta.

Rubio je pritom mislio na program koji toliko napreduje količinski i po sofisticiranosti da bi mogao nadjačati postojeću protuzračnu obranu i odvratiti svaki napad koji bi degradirao njegov nuklearni program. Obrambeni planeri to bi nazvali "zonom imuniteta", u kojoj bi Iran uspostavio arhitekturu odvraćanja koja bi njegove rakete i program učinila vojno nedostižnima.

Tijekom posljednjeg desetljeća, ono što Iran naziva svojim "zrakoplovnim programom" eksponencijalno je napredovalo. Njegovi projektili su se otprilike udvostručili u nosivosti, udaljenosti i točnosti - od udara u krugu od nekoliko kilometara od cilja do udara u krugu od nekoliko metara. Ono što je bio tradicionalni program sličan Scudu 2015. godine, do 2025. godine napredovalo je u strateški sustav koji je promijenio pravila igre i bio je u stanju točno odrediti ciljeve i učiniti sve američke položaje u regiji ranjivima na napad.

Tračak toga vidjeli smo i u ovome ratu, a vjerojatno bi bilo puno gore u godinama koje slijede, da je programu bilo dopušteno napredovati dosadašnjim tempom. Nedavna američka zračna kampanja usredotočila se na ove iranske objekte - podzemna skladišta, proizvodne čvorove i tvornice komponenti. Sve s ciljem toga da program godinama unazadi i kupi vrijeme potrebno obrambenim sustavima da ga sustignu.

Susret koji je nekad bilo teško zamisliti

Posjet ukrajinskog predsjednika Bliskom istoku - u vrijeme najintenzivnije faze rata - trajno će se urezati u sjećanje. Zelenski je posjetio Saudijsku Arabiju, UAE i Katar dok se svaka od tih zemalja - baš kao i Ukrajina - suočavala s iranskim napadima dronovima. Zelenski, međutim, nije došao ponuditi moralnu podršku. Ponudio je osoblje, stručnost i integrirani obrambeni sustav posebno dizajniran za obranu od iranskih rojeva dronova. I ove tri zemlje Perzijskog zaljeva sada su potpisale obrambene sporazume s Ukrajinom, posuđujući svoje ogromne resurse i za ulaganje u ukrajinski program dronova svjetske klase - nešto što Iran i Rusija neće moći postići.

Zelenski je pokazao kako su rat u Iranu i rat u Ukrajini međusobno povezani. Sjedinjene Države sustavno iskorjenjuju iransku kratkoročnu sposobnost dizajniranja, proizvodnje i poboljšanja svojih programa dronova i raketa dok Ukrajina sustavno razvija i raspoređuje sustave potrebne za suprotstavljanje i poraz tih sustava. To su dvije kampanje koje se teško mogu promatrati kao odvojene, ili bi to barem trebao bit i stav Bijele kuće.

Još nije kasno

Nažalost, čini se da Washington zasada još uvijek propušta tu priliku. Umjesto da ovo gleda kao trenutak da se zapadni partneri ujedine u podršci partnerima kojima prijete Rusija i Iran, SAD ponovno prijeti izlaskom iz NATO-a i krivi Ukrajinu za neuspješne mirovne napore s Rusijom.

S druge strane, degradacija iranskog programa projektila i dronova, zajedno s inovacijama Ukrajine i potencijalno preokretanje situacije u korist Ukrajine u ratu protiv Rusije, nose jedinstvenu priliku za preusmjeravanje prednosti u korist zapadnog saveza i protiv neprijateljskog saveza Rusije i Irana (a koji uključuje i Kinu i Sjevernu Koreju).

Ako američki predsjednik Donald Trump želi da njegova iranska kampanja nosi trajno nasljeđe, bilo bi mudro okrenuti se Zelenskom - jedinom lideru koji se pojavio na Bliskom istoku da pomogne u fazi kada se rat s Iranom najviše zahuktao.

Nakon što je Trump uništio velik dio iranskih obrambenih kapaciteta, vrijeme je za jačanje ukrajinskih. Predsjednik bi tako, zaključuje CNN, konačno mogao dobiti utjecaj potreban i da u potpunosti okonča rat u Ukrajini.

