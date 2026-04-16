Rusija objavila popis adresa u Europi, Medvedev: 'To su mete - mirno spavajte, europski partneri!

Rusko Ministarstvo obrane objavilo je 15. travnja popise tvrtki u više zemalja, uključujući i diljem Europe, za koje tvrdi da su uključene u proizvodnji jurišnih dronova za

Kako je objavio ruski portal Meduza, popis su objavili pod nazivom "Podružnice ukrajinskih tvrtki u Europi" i naveli su 11 tvrtki u gradovima uključujući London, München, Rigu, Vilnius i Prag.

Na drugom popisu su "Strana poduzeća koja proizvode komponente". Riječ je o 10 tvrtki, od kojih se neke nalaze u Madridu, Veneciji i Haifi.

Dimitrij Medvedev, zamjenik šefa ruskog Vijeća sigurnosti, na društvenoj mreži X tim povodom je napisao: "Izjava ruskog Ministarstva obrane mora se shvatiti doslovno: popis europskih postrojenja koja proizvode dronove i drugu opremu zapravo je popis potencijalnih meta ruskih oružanih snaga. Kada će napadi postati stvarnost ovisi o tome što slijedi. Spavajte mirno, europski partneri!"

Nakon susreta u Berlinu

Sve ovo uslijedilo je nakon što se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom u Berlinu. Tada su prikazali nekoliko modela dronova proizvedenih u zajedničkim ukrajinsko-njemačkim poduzećima, izvijestio je ured Zelenskog te su na isti dan, 14. travnja, dvije zemlje dogovorile obrambeni paket od četiri milijarde eura u okviru kojeg bi Njemačka financirala ugovor za nekoliko stotina projektila za sustave protuzračne obrane Patriot.

Jedan od čitatelja Meduze, primijetio je da na prvom popisu Ministarstva obrane stoji i adresa Lerchenauer Strasse 28 u Münchenu. Riječ je o navodno stambenoj zgradi.

Ministarstvo je izjavilo da je objavilo popise jer bi europski građani trebali ne samo razumjeti prave uzroke prijetnji svojoj sigurnosti, već i znati adrese i lokacije "ukrajinskih" i "zajedničkih" poduzeća koja proizvode dronove i komponente za Ukrajinu na vlastitom tlu.

POGLEDAJTE VIDEO Hrvatski biskupi o odnosu Donalda Trumpa i Pape Lava XIV.