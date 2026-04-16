Srpski mediji: 'Počinje treći svjetski rat, ispunjava se Vučićevo proročanstvo'

"Vučićevo jezivo proročanstvo se ispunjava: Počinje Treći svjetski rat! Rusija objavila popis meta u Europi", naslov je članka kojeg je u srijedu objavio Informer.rs, medij blizak režimu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

U članku se uspoređuje izjava Dmitrija Medvedeva, bivšeg ruskog predsjednika i aktualnog zamjenika predsjednika Vijeća sigurnosti, koji je poručio da su tvornice dronova u Europi legitimne mete za Rusiju, s onom koju je Vučić u ožujku dao za njemački Berliner Zeitung.

"Sprječavanje trećeg svjetskog rata bit će teško. Možda je već počeo, samo još uvijek službeno ne govorimo na taj način o tome. Borba za naftu, plin, rijetke metale i druge sirovine odavno je počela. Takvi sukobi gotovo neizbježno vode do daljnjih sukoba", naveo je Vučić tada.

Sličan tekst objavio je i Kurir.rs, također blizak Vučićevom režimu. U njihovom naslovu stoji: 'MEDVEDEV POTVRDIO VUČIĆEVE RIJEČI! Kao što je predsjednik najavio, početak Trećeg svjetskog rata je pitanja dana: 'Sve tvornice dronova u Europi su legitimne mete!'

Što je rekao Medvedev i što piše u priopćenju?

Podsjetimo, Medvedev je na platformi X objavio da se "izjava ruskog Ministarstva obrane mora shvatiti doslovno: popis europskih postrojenja koja proizvode dronove i drugu opremu je popis potencijalnih ciljeva za ruske oružane snage". "Kada će napadi postati stvarnost ovisi o tome što će se dalje dogoditi. Spavajte mirno, europski partneri!", dodao je Medvedev.

Riječ je o priopćenju u kojem je Ministarstvo u srijedu objavilo popis tvrtaka u više zemalja za koje tvrde da sudjeluju u proizvodnji borbenih dronova za Ukrajinu.

Popis pod nazivom "Podružnice ukrajinskih tvrtki u Europi" navodi 11 poduzeća u gradovima poput Londona, Münchena, Rige, Vilniusa i Praga. Drugi popis, "Strana poduzeća koja proizvode komponente", navodi 10 tvrtki, od kojih se neke nalaze u Madridu, Veneciji i Haifi.

Ministarstvo je navelo da je objavilo te popise kako bi europski građani ne samo razumjeli stvarne uzroke prijetnji njihovoj sigurnosti, nego i znali adrese i lokacije "ukrajinskih" i "zajedničkih" poduzeća koja na njihovom tlu proizvode dronove i komponente za Ukrajinu. Međutim, kako ističe čitatelj portala Meduza, prvi popis Ministarstva obrane uključuje adresu Lerchenauer Strasse 28 u Münchenu - lokaciju za koju se ispostavilo da je stambena zgrada.

