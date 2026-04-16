Noć užasa u Ukrajini: Zgrade u plamenu, na meti civili - među žrtvama i dječak

Rusi su tijekom noći 16 travnja izveli veliki napad na Ukrajinu pri čemu je poginulo više ljudi, među njima i dijete. Pogođene su kuće i zgrade koje su se potom zapalile, a žrtve napada su civili u većim ukrajinskim gradovima.

Mete najvećih napada bila su naselja u Kijevu, Dnjepru i Odesi, objavio je Kyiv Independent.

Ukrajinske zračne snage izdale su upozorenje na balističku raketu oko 2.35 ujutro po lokalnom vremenu. Manje od sat vremena kasnije, još jedna runda eksplozija balističkih raketa potresla je glavni grad.

Zrakoplovstvo je objavilo da je Rusija tijekom napada lansirala ukupno 19 balističkih raketa, 25 krstarećih raketa i 659 dronova. Najmanje četiri osobe - uključujući dijete - ubijene su, a 48 ih je ozlijeđeno tijekom noćnih napada u Kijevu, izvijestila je ukrajinska Državna služba za hitne slučajeve. Među žrtvama je i 12-godišnji dječak.

Dvadeset šest ranjenih žrtava hospitalizirano je, dok su ostali primili liječničku pomoć na licu mjesta, izvijestio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Među ozlijeđenim žrtvama su, prema izvješćima, djeca, četiri djelatnika hitne pomoći i dva policajca. Kličko je rekao da su napadi prouzročili štetu u više kijevskih naselja. Krhotine projektila djelomično su uništile i jednu kuću, a majku i dijete su spasili pripadnici hitnih službi iz ruševina. Nedugo nakon 7 sati ujutro po lokalnom vremenu, Kličko je izvijestio da se niskoleteći ruski dron srušio na 18-katnicu u okrugu Podilskij.

U Dnjepru, četvrtom najvećem gradu u Ukrajini, požari su buktjeli u stambenim naseljima nakon ruskog raketnog napada u kojem je ubijeno najmanje dva civila, a 27 ih je ozlijeđeno, izvijestio je guverner Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Hanža. Četrnaest žrtava je hospitalizirano, od kojih je pet u kritičnom stanju.

Eksplozije su također zabilježene u Odesi ubrzo nakon upozorenja na balistički projektil. Serhii Lysak, načelnik Vojne uprave grada Odese, kasnije je izvijestio da je nekoliko valova raketnih napada i napada dronovima tijekom noći ciljalo južni lučki grad.

Sedam osoba u Odesi je ubijeno, a 11 ih je ozlijeđeno, rekao je Lysak. U napadu dronom na Odesu ranije tijekom dana ubijena je jedna osoba, a šest osoba je ozlijeđeno. Reuters je objavio da je sveukupno 13 ljudi poginulo u noćašnjem napadu.

Najnoviji masovni napad na Ukrajinu dolazi nedugo nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski dva dana ranije upozorio na kritičan nedostatak protuzračnih raketa u zemlji, posebno američkih Patriota: "Situacija je u takvom deficitu da ne može biti gore".