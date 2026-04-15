Srbija se još naoružava, Vučić želi i robotizaciju vojske, a Anušić otkrio brine li ga to sve

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu da je čelnicima Ministarstva obrane i Vojske Srbije (VS) predložio izradu strategije robotizacije i digitalizacije VS-a i najavio dodatne nabave vojne opreme i naoružanja.

Predložio sam izradu i usvajanje strategije robotizacije, formiranje postrojbe razine bataljuna, opremljene robotiziranim platformama, te organizacijske pripreme za formiranje divizija i bataljuna dalekometnih napadnih dronova, rekao je Vučić novinarima nakon sastanka s vojnim vrhom i vodstvom resora obrane u beogradskoj vojarni "Banjica 2".

Dio te strategije, dodao je, bit će i uvježbavanje posebnih izviđačkih postrojbi za određivanje koordinata ciljeva, za upravljanje topničkom i vatrom zrakoplovstva, te dalje opremanje i osposobljavanje za uporabu dronova u ostalim postrojbama VS-a.

Vučić je u ranijim izjavama najavio otvaranje "prve tvornice ozbiljnih dronova" u Srbiji, navodeći da je inozemni partner Izrael, a da bi proizvodnja mogla početi već u travnju i da će Srbija "imati najbolje dronove u ovom dijelu svijeta".

O Izraelu i dronovima

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) u suradnji s izraelskim listom Haaretz, objavila je početkom travnja da je proizvodnju dronova na svom teritoriju Srbija dogovorila s izraelskim vojnim divom Elbit Systems, kompaniji koja je godinama kritizirana zbog uloge u izraelskim vojnim operacijama u Gazi i na Zapadnoj obali.

Prema saznanjima tih medija, Elbit Systems će u tvornici dronova imati 51 posto vlasništva, a 49 posto bit će udio kompanije Yugoimport SDPR, srbijanske državne tvrtke za trgovinu naoružanjem, obrambenom opremom i transfer tehnologije, vezane uz domaću vojnu industriju.

Pozivajući se na izvješće posebne izvjestiteljice UN-a Francesce Albaneze "Od ekonomije okupacije do ekonomije genocida", BIRN je objavio da se Elbit Systems navodi među tvrtkama koje "doprinose razvoju alata za nadzor, kontrolu masa, urbano ratovanje, prepoznavanje lica i ciljane likvidacije – alata koji se u praksi testiraju na Palestincima".

Na pitanje novinara da komentira tvrdnje da će Izrael sam graditi tvornicu dronova u Srbiji, a zatim i dronove, Vučić je u u utorak, tijekom posjeta posebnoj vojnoj postrojbi za osiguranje "Kobre", potvrdio da će Izrael proizvoditi dronove u Srbiji jer Srbija "ne zna praviti dronove kao Izrael".

"Ja se time ponosim, zajednički ćemo to raditi, bit će pola-pola, 50-50. To pokazuje da ćemo imati najbolje dronove u ovom dijelu svijeta", rekao je Vučić.

Anušića ne zabrinjava naoružavanje Srbije

Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u srijedu u Zagrebu da ga ne zabrinjavaju najave predsjednika Aleksandra Vučića da će se Srbija dodatno naoružati.

"Ne zabrinjava me ono što radi Vučić. To je njegova država, on je predsjednik u toj državi, on ima legitimitet tamo raditi što misli da treba činiti i ne vidim nikakav problem u smislu da bismo mi trebali biti zabrinuti", kazao je Anušić na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s albanskim kolegom Ermalom Nufijem.

Kako javlja Tanjug, Vučić se ranije u srijedu sastao s rukovodstvom ministarstva obrane i srbijanske vojske te najavio "velike i važne ugovore" za daljnju nabavu naoružanja i vojne opreme.

"(O)čekujem eksploziju porasta proizvodnje dronova u našoj zemlji u ovoj godini. Osim toga mi ćemo se značajno posvetiti robotizaciji i digitalizaciji naše vojske i uspjet ćemo u tome", najavio je Vučić.

Također, izjavio je da je sigurnosno stanje "nešto složenije" nego u siječnju, "prije svega zbog djelovanja i daljih aktivnosti vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine", prenosi agencija Beta.

Anušić, koji je ponovo odbacio tezu da deklaracija o suradnji između triju država predstavlja vojni savez, naglasio je da se Hrvatska zalaže za stabilnost jugoistoka Europe.

"Naša doktrina je na odvraćanju, a ne na nekakvom agresivnom djelovanju ili bilo kakvom napadu ili početku nekakvog sukoba", poručio je Anušić.

Hrvatska, Albanija i Kosovo potpisale su početkom prošle godine deklaraciju o jačanju obrambene suradnje kojom su potvrdili "namjeru jačanja trilateralne sigurnosne i obrambene suradnje radi poboljšanja sigurnosti i stabilnosti u jugoistočnoj Europi i Jadransko-jonskoj regiji" te naglašavaju "važnost zajedničkih napora u odgovoru na nove sigurnosne izazove, hibridne prijetnje i druge rizike koji mogu ugroziti regionalnu, europsku i međunarodnu stabilnost".

Vučić je tada izjavio da su Hrvatska i Albanija potpisivanjem vojnog sporazuma s "privremenim institucijama" u Prištini otvorile utrku u naoružanju u regiji.

Srbijanski predsjednik je kazao da "vojni savez" predstavlja najveću prijetnju Srbiji nakon što su Albanija, Kosovo i Hrvatska na trilateralnom sastanku vojnih čelnika u Tirani najavili da će ove godine održati svoju prvu zajedničku vojnu vježbu, koja će, prema izjavi albanskog ministra obrane Pira Vengua, biti u skladu sa strateškim konceptom NATO-a i euroatlantskim ciljevima.

Albansko-hrvatska obrambena suradnja

Albanski ministar obrane je govoreći nakon sastanka s Anušićem prijateljstvo između dviju zemalja nazvao "osnovom za stabilnost i sigurnost u našoj regiji" te istaknuo da one imaju zajednički stav kada je riječ o miru i euroatlantskim integracijama.

"Naša suradnja je jedna svetinja što se tiče integracije, što se tiče solidarnost i stabilnosti. Također, moramo navesti da ovom suradnjom idemo prema Europskoj uniji i želimo ojačati naše napore za daljnju suradnju u tom smjeru", kazao je Nufi.

Hrvatska i Albanija su saveznice u sklopu NATO-a, koji mirovnom misijom KFOR, u kojoj sudjeluje i hrvatska vojska, održava prisutnost na Kosovu od 1999.

Zagreb i Priština se slažu da su KFOR i stabilnost Kosova temeljni za mir i stabilnost u regiji, kazao je Nufi, dodajući da je s Anušićem došao do zaključka o nužnosti jačanja suradnje obrambenih industrija dviju država.

Anušić je potvrdio podršku Albaniji na njenom putu prema članstvu u Europskoj uniji kao i želji Kosova da postane članica Unije i NATO-a.

Istaknuo da je najveći dio sastanka dvojice ministara činila upravo daljnja suradnja obrambenih industrija te da se prvenstveno radi o bespilotnim letjelicama, odnosno sustavima koji se koriste u modernom načinu ratovanja.

"Albanija u ovom trenutku razvija s nekoliko stranih kompanija svoje vlastite dronove, ali tu svakako ima prostora i za naše tvrtke jer smo mi u ovom trenutku jedna od vodećih nacija unutar NATO saveza po proizvodnji i distribuciji FPV dronova", rekao je Anušić, najavljujući skorašnji sastanak albanskih i hrvatskih obrambenih tvrtki.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović o otkazivanju sastanka s Vučićem: 'Ja bih se na njegovom mjestu bojao da me ovdje ne uhite'