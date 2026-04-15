Vučić najavio vojni rok, cure pravila za ročnike: Brkovi su dozvoljeni, a brada samo za jedne

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je kako bi služenje vojnog roka u Srbiji moglo započeti u ožujku iduće godine, a pripreme već na jesen. Tako bi, dodao je, prvi regrutni listovi budućim ročnicima mogli stići već u rujnu ili listopadu.

Predviđeno je da služenje vojnog roka traje 75 dana, odnosno dva i pol mjeseca, dok će za one u civilnoj službi vjerojatno trajati nešto duže, ali još nije objavljeno koliko.

"To je dječja igra u odnosu na 365 dana koliko je trajao ranije. Međutim, mladići će steći neke nove navike, više odgovornosti, ozbiljno i razumjeti što je država. A država će biti puno snažnija", uvjeren je Vučić, koji je govorio na proslavi Dana Odreda Vojne policije specijalne namjene "Kobre" u vojarni "Vasa Čarapić" u Beogradu.

Portal Kurir je objavio dosad poznate detalje o vojnom roku, čiji je povratak postao jedna od gorućih tema u javnosti prošlih mjeseci.

Pravila za buduće ročnike

Kao što je uobičajeno, budući regruti prvo prolaze liječničke i psihološke preglede i tek nakon pozitivne ocijene komisije bit će upućeni na služenje u Vojsci Srbije. Nakon što ih rasporede u vojarne diljem zemlje, dobit će kombinaciju osnovne obuke i borbenih terenskih aktivnost.

Mediji navode kako se od regruta očekuje "prilagođavanje vojnom režimu, poštovanje hijerarhije i discipline te rad u kolektivu".

Uz to, susrest će se s određenim ograničenjima. Mobitele će smjeti koristiti ograničeno i sukladno pravilima službe. Snimanje i fotografiranje u vojnim objektima je strogo zabranjeno, kao i njihova upotreba tijekom obuke.

Oni koji ne žele nositi oružje, moći će ga odslužiti u civilnoj varijanti koja bi, prema najavama, mogla trajati puno duže. Uključivala bi angažman na logističkim i pomoćnim poslovima.

Precizna pravila morat će slijediti i po pitanu osobnog izgleda. Od regruta se očekuje da budu uredno ošišani i obrijani. Kosa neće smjeti prelaziti preko ušiju i kragne. Brkovi su dozvoljeni, brada ne osim za vojne svećenike.

Naušnice su također zabranjene.

Ženska frizura mora biti prilagođena nošenju šljema i kape. Pritom trebaju voditi računa i o boji kose - jer su upadljive boje i kombinacije zabranjene. Diskretno se mogu našminkati, a očekuje se da im nokti budu kratki i uredni.

Tetovaže i pirsinge smiju imati - ali ne na licu i drugim vidljivim dijelovima tijela kada su u uniformi.

