Victor Sanchez više nije trener Rijeke! Znači li ovo povratak legende?
Kraj suradnje sa Španjolcem
Victor Sanchez više nije trener NK Rijeka! Klub je na svojim službenim stranicama objavio kako je gotova suradnja između riječkog kluba i španjolskog trenera.
"Sanchez je trener Rijeke postao početkom rujna 2025. godine naslijedivši Radomira Đalovića i momčad koja se plasirala u grupnu fazu UEFA Konferencijske lige. Momčad je preuzeo na sedmom mjestu SuperSport HNL-a nakon pet prvenstvenih kola i sezonu okončao na četvrtom mjestu, osiguravši plasman u kvalifikacije za UEFA Konferencijsku ligu. U HNL-u je vodio 30 utakmica (jednu utakmicu vodio je njegov pomoćnik Ramiro Munoz) i ostvario 13 pobjeda te po devet remija i poraza.
Sanchez se istaknuo sjajnim rezultatima u Europi gdje je Rijeka prošla u nokaut-fazu UEFA Konferencijske lige i prvi put nakon 46 godina prezimila u europskim natjecanjima. Sanchez je vodio momčad na deset utakmica (jednu utakmicu vodio je pomoćnik Ramiro Munoz) i ostvario četiri pobjede, četiri remija i dva poraza. Pritom je Rijeka odigrala neke zapažene utakmice poput pobjeda protiv Omonije i Sparte Prag, remija protiv Strasbourga i Šahtara…"
Ovo znači da je Rijeka u potrazi za novim trenerom, a nedavno se pojavila priča kako bi se na Rujevicu mogao vratiti Matjaž Kek koji je s Rijekom imao velike uspjehe prije desetak godina. On sam je rekao kako taj poziv ne bi mogao odbiti. "Rijeka je uz NK Maribor klub koji iznimno poštujem i koji mi je mnogo dao. Pokušao sam mu to vratiti na svoj način. O ponudi Rijeke ne bih razmišljao kao o ponudi bilo kojeg drugog kluba", rekao je nedavno Kek.