FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'AJMO, HRVATSKA /

Navijači poručuju da ništa nije gotovo: 'Glave gore, idemo dalje još jače!'

Navijači poručuju da ništa nije gotovo: 'Glave gore, idemo dalje još jače!'
×
Foto: Paul ELLIS/AFP/Profimedia

Zanimljivo je istaknuti kako je većina onih koji su pljeskali Daliću za početni sastav, sada sve skupa kritizirala

18.6.2026.
0:39
Sportski.net
Paul ELLIS/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Engleske s 4-2 (2-2) u prvom nastupu u skupini L na Svjetskom prvenstvu, pokazavši slabosti u obrani kod prekida te od brzih suparničkih protunapada, ali će imati priliku za popravak dojma protiv Paname i Gane u preostalim utakmicama. 

Utakmicama je izazvala brojne komentare na društvenim mrežama, a zanimljivo je istaknuti kako je većina onih koji su pljeskali Daliću za početni sastav, sada sve skupa kritizirala. 

"Hvala Bogu za Livakovića, bez njega bi popušili još 4 komada", "Bravo Daliću, s tri iza igramo odlično, samo tako nastavi", "Obrana katastrofa, hvala Livi što si nas spasio blamaže", "Livi svaka čast, idemo dalje, glavu gore! Nije ovo loše", "Glave gore idemo dalje nije sve gotovo", "Livaković naš najbolji igrač", "Mogli smo doći do boljeg rezultata da nismo puno griješili u obrani, mogli smo doći barem do remija", "Desilo se što se desilo, sad jače u sljedeće dvije utakmice, ajmo Hrvatska", "Bilo što je bilo, samo jako na Panamu i Ganu", "Baš sad gledam ove komentare i ne mogu se načuditi. Svi koji su prije mjesec dana pljeskali kad je objavljen popis, sad pljuju. Zanimljivo kak se priča brzo okrene i "ljubav" pukne", samo su neki od komentara. 

Javio se i FC Dallas koji cijelo vrijeme daje potporu 'svom' Petru Musi, a simpatično je kako su na Instagramu za ovu priliku promijenili ime u FC Dallasić

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Komentari
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike