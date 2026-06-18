Navijači poručuju da ništa nije gotovo: 'Glave gore, idemo dalje još jače!'

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Engleske s 4-2 (2-2) u prvom nastupu u skupini L na Svjetskom prvenstvu, pokazavši slabosti u obrani kod prekida te od brzih suparničkih protunapada, ali će imati priliku za popravak dojma protiv Paname i Gane u preostalim utakmicama.

Utakmicama je izazvala brojne komentare na društvenim mrežama, a zanimljivo je istaknuti kako je većina onih koji su pljeskali Daliću za početni sastav, sada sve skupa kritizirala.

"Hvala Bogu za Livakovića, bez njega bi popušili još 4 komada", "Bravo Daliću, s tri iza igramo odlično, samo tako nastavi", "Obrana katastrofa, hvala Livi što si nas spasio blamaže", "Livi svaka čast, idemo dalje, glavu gore! Nije ovo loše", "Glave gore idemo dalje nije sve gotovo", "Livaković naš najbolji igrač", "Mogli smo doći do boljeg rezultata da nismo puno griješili u obrani, mogli smo doći barem do remija", "Desilo se što se desilo, sad jače u sljedeće dvije utakmice, ajmo Hrvatska", "Bilo što je bilo, samo jako na Panamu i Ganu", "Baš sad gledam ove komentare i ne mogu se načuditi. Svi koji su prije mjesec dana pljeskali kad je objavljen popis, sad pljuju. Zanimljivo kak se priča brzo okrene i "ljubav" pukne", samo su neki od komentara.

Javio se i FC Dallas koji cijelo vrijeme daje potporu 'svom' Petru Musi, a simpatično je kako su na Instagramu za ovu priliku promijenili ime u FC Dallasić.