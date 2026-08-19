Silvija i Mislav o prvim tjednima s kćerkicom Antonelom: 'Tata je promijenio više pelena'

Silvija i Mislav Vlašić, jedan od omiljenih parova iz RTL-ove emisije 'Život na vagi', 30. lipnja ove godine ostvarili su se u jednoj od najljepših životnih uloga - onoj mame i tate. Na svijet je tada stigla njihova djevojčica kojoj su nadjenuli ime Antonela, a danas, gotovo dva mjeseca kasnije, polako hvataju ritam roditeljstva i upoznaju sve čari, ali i izazove života s malenom bebom.

Prvi tjedni prošli su im u znaku zajedništva, stvaranja nove obiteljske rutine i, očekivano, nešto manje sna. U razgovoru za Net.hr, Silvija i Mislav otkrivaju nam kako su se snašli u novim ulogama, što ih je kod onog drugog iznenadilo otkako su postali roditelji, na koga Antonela više sliči, ali i tko je dosad promijenio više pelena.

Foto: Privatni album

Iza vas je prvih mjesec i pol dana roditeljstva. Kako biste opisali ovaj period i što vam je u njemu bilo najljepše?

Period bi opisali kao period zajedništva i stvaranja novog poglavlja života, tj. poglavlje stvaranja obitelji i brige za jedno malo biće. Najljepše je bilo to što smo mogli taj period biti samo nas troje i što smo stvorili veliku povezanost.

Kakav je bio trenutak kada ste Antonelu prvi put uzeli u naručje i kada ste postali svjesni da ste sada roditelji?

Ee baš to kada smo je prvi put uzeli u naručje postali smo svjesni da smo roditelji i taj trenutak je bio ne opisiv. Normalno meni su odmah potekle suze radosnice, a Mislav je napokon dočekao da se i on može brinuti za nju.

Je li vas dolazak djevojčice promijenio na neki način koji niste očekivali?

Nije, sve smo očekivali. Veću brigu i odgovornost, a manje sna.

Foto: Privatni album

Kako danas izgleda vaš svakodnevni život? Jeste li već uspjeli stvoriti neku svoju malu obiteljsku rutinu?

Naš svakodnevni život se sad vrtio oko Antonele, ovisno o njoj mi slažemo svoj raspored. Uglavnom ako ona ujutro spava mi obavimo doručak pa odemo na kavu ili u šetnju. Dalje ako spava nešto obavimo po stanu, s obzirom na to da se još uvijek smještamo nakon renovacije stana, a ako je budna družimo se s njom. Ako je nahranjena onda ja nešto pripremim za ručak, ali veliku većinu vremena je Mislav pripremao ručak. Popodne odmaramo ili odemo posjetiti bake i djeda. Navečer kupanje i uspavljivanje. Još nema konkretan ritam spavanja, ali uskoro krećemo s tim.

Postoji li neki trenutak iz prvih tjedana s Antonelom koji ćete posebno pamtiti cijeli život?

Svaki trenutak s njom je poseban i svaki ćemo pamtiti.

Kako se Silvija snašla u ulozi majke, a Mislav u ulozi oca? Jeste li jedno kod drugoga primijetili neku novu stranu otkako je stigla Antonela?

Oboje smo se jako dobro snašli u ulozi roditelja. Oboje smo smireni i nejasnoće oko Antonele rješavamo u hodu i zajedno. Mislav je mislio da ću ja biti preopuštena s Antonelom, ali kao i svaka druga mama briga je došla sama, a ja sam mislila da će Mislav biti nervozan i u brizi puno više, ali je skroz opušten.

Foto: Privatni album

Jeste li već otkrili na koga Antonela više sliči, ima li tatine ili mamine crte? Čiji karakter bi mogla naslijediti?

Većinom kad je ljudi vide kažu da liči na tatu, ali kaže Mislavova mama da je pokupila sve najbolje od oboje. Mislav kaže da ima moj nos i moje oči, a po našim fotografijama iz djetinjstva više liči na Mislava. A za karakter ćemo još vidjeti.

Za kraj, tko je do sada promijenio više pelena, a tko se češće ustao usred noći?

Za sad je Mislav promijenio više pelena, a ja sam se češće ustala usred noći ipak joj je sva hrana kod mene.