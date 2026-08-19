Dragana Mićalović voditeljica 'Love Island Adria': 'Došlo je vrijeme za izlazak iz zone komfora'

'Love Island' show koji je osvojio publiku diljem svijeta, na jesen stiže i u našu regiju, a voditeljska palica pripala je poznatoj srpskoj glumici Dragani Mićalović. U videu objavljenom na službenom Instagram profilu, Mićalović je podijelila svoje prve dojmove i otkrila osobne razloge zbog kojih je prihvatila ovaj uzbudljivi televizijski izazov.

'Bila sam iznenađena, ali i sretna'

U opuštenoj atmosferi studija, Dragana Mićalović otvoreno priznaje početno iznenađenje. 'Bila sam iznenađena, ali i sretna', kaže glumica, dodajući kako je ponuda stigla u ključnom trenutku njezina života. 'Nekako se to dogodilo u trenutku kada sam počela razmišljati o nekom svom izlasku iz zone komfora', objasnila je Mićalović, nagovještavajući da ovu ulogu vidi kao priliku za osobni i profesionalni iskorak. Za etabliranu glumicu, ovo je prvi veliki voditeljski angažman i predstavlja značajan zaokret u karijeri. Sudeći prema objavi, spremna je na novu veliku avanturu, a vijest je, kako prenose mediji, izazvala pozitivne reakcije na društvenim mrežama, gdje obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju vidjeti poznato lice u novom, dinamičnom formatu.

Što donosi VOYO Original produkcija?

'Love Island Adria' prvi je put da se globalno uspješan format britanskog ITV-ja prilagođava za publiku u Adria regiji. Projekt će okupiti slobodne natjecatelje iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, koji će osam tjedana boraviti u raskošnoj vili na egzotičnom Tenerifeu. Cilj je jednostavan: pronaći ljubav. Natjecatelji se moraju spajati u parove kako bi izbjegli izbacivanje iz vile, a pobjednički par na kraju osvaja i vrijednu novčanu nagradu. No, put do pobjede neće biti lak, a ključnu ulogu imat će gledatelji. Putem posebne mobilne aplikacije moći će svakodnevno utjecati na zbivanja, spašavati svoje favorite i odlučivati o sudbinama parova. Produkcija je ranije istaknula kako je u potrazi za 'ljudima iz susjedstva' koji iskreno žele pronaći partnera, a ne za već etabliranim influencerima.

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