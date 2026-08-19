Dragana Mićalović voditeljica 'Love Island Adria': 'Došlo je vrijeme za izlazak iz zone komfora'
Nakon mjeseci nagađanja, streaming platforma VOYO konačno je otkrila tko će voditi regionalnu inačicu jednog od najpopularnijih svjetskih reality formata.
'Love Island' show koji je osvojio publiku diljem svijeta, na jesen stiže i u našu regiju, a voditeljska palica pripala je poznatoj srpskoj glumici Dragani Mićalović. U videu objavljenom na službenom Instagram profilu, Mićalović je podijelila svoje prve dojmove i otkrila osobne razloge zbog kojih je prihvatila ovaj uzbudljivi televizijski izazov.
'Bila sam iznenađena, ali i sretna'
U opuštenoj atmosferi studija, Dragana Mićalović otvoreno priznaje početno iznenađenje. 'Bila sam iznenađena, ali i sretna', kaže glumica, dodajući kako je ponuda stigla u ključnom trenutku njezina života. 'Nekako se to dogodilo u trenutku kada sam počela razmišljati o nekom svom izlasku iz zone komfora', objasnila je Mićalović, nagovještavajući da ovu ulogu vidi kao priliku za osobni i profesionalni iskorak. Za etabliranu glumicu, ovo je prvi veliki voditeljski angažman i predstavlja značajan zaokret u karijeri. Sudeći prema objavi, spremna je na novu veliku avanturu, a vijest je, kako prenose mediji, izazvala pozitivne reakcije na društvenim mrežama, gdje obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju vidjeti poznato lice u novom, dinamičnom formatu.
Što donosi VOYO Original produkcija?
'Love Island Adria' prvi je put da se globalno uspješan format britanskog ITV-ja prilagođava za publiku u Adria regiji. Projekt će okupiti slobodne natjecatelje iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, koji će osam tjedana boraviti u raskošnoj vili na egzotičnom Tenerifeu. Cilj je jednostavan: pronaći ljubav. Natjecatelji se moraju spajati u parove kako bi izbjegli izbacivanje iz vile, a pobjednički par na kraju osvaja i vrijednu novčanu nagradu. No, put do pobjede neće biti lak, a ključnu ulogu imat će gledatelji. Putem posebne mobilne aplikacije moći će svakodnevno utjecati na zbivanja, spašavati svoje favorite i odlučivati o sudbinama parova. Produkcija je ranije istaknula kako je u potrazi za 'ljudima iz susjedstva' koji iskreno žele pronaći partnera, a ne za već etabliranim influencerima.
ljubav kakvu još nisu gledali'- za prijavu je ostalo još malo vremena, a prijavite se na linku: PRIJAVA