PARKSIDE slavi novi mega stunt i novi Guinness World Record

PARKSIDE, brend proizvoda za „uradi sam“ (do it yourself – DIY) projekte i popravke doma, poznat po proizvodima visokih performansi uz najbolji omjer cijene i kvalitete, uspješno je izveo još jedan spektakularan pothvat za svjetski rekord. Nakon viralnog uspjeha projekta „THE PULL“ 2025. godine, kada je 12V akumulatorska bušilica vukla više od 300 tona težak Airbus A380, najveći putnički zrakoplov na svijetu, PARKSIDE je realizirao još jedan mega stunt – „THE ROTATION“. Posebno izdanje PARKSIDE PERFORMANCE 20V akumulatorske bušilice, s maksimalnim okretnim momentom od 60 Nm (newton metara) i potpisom Arnolda Schwarzeneggera, uspješno je pokrenulo London Eye, najveći panoramski kotač na svijetu, visok 135 metara – čime je postavljen novi Guinness World Record (GWR)!

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„THE ROTATION“ postavlja nove standarde

Pripreme za tehničku izvedivost ovog pothvata provedene su u suradnji s Tehničkim sveučilištem u Darmstadtu (TU Darmstadt). Njihovi izračuni pružili su znanstvenu osnovu za izradu posebnog sustava s hidraulički upravljanim vitlom sa sajlom. Tako je naizgled nemoguće postalo moguće: pred 45 kreatora sadržaja iz 31 zemlje uspješno je svladan izazov pokretanja 135 metara visokog i 2.100 tona teškog samostojećeg panoramskog kotača snagom PARKSIDE PERFORMANCE 20V akumulatorske bušilice-odvijača.

„Novi rekord spektakularna je demonstracija snage PARKSIDE-a“, ističe Robin Ruschke, voditelj marketinga i viši potpredsjednik, Lidl Stiftung & Co. KG. „Najbolji omjer cijene i kvalitete duboko je ukorijenjen u DNK PARKSIDE-a. Našim rekordnim pothvatima ponovno koristimo priliku da na atraktivan način, koji privlači pozornost, dokažemo kvalitetu PARKSIDE proizvoda.“

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Foto: Promo

Tehnologija iza svjetskog rekorda: kako je pokrenut London Eye

Izvor snage za ovaj pothvat bilo je posebno izdanje PARKSIDE PERFORMANCE 20V akumulatorske bušilice s okretnim momentom od 60 Nm i baterijom od 8Ah*. Model se ističe posebno kompaktnim dizajnom, postignutim optimiziranim prijenosnim mehanizmom, provjerenim motorom bez četkica te visokokvalitetnom, iznimno kratkom steznom glavom za svrdlo brenda RÖHM. Ekskluzivno posebno izdanje, koje dolazi i s potpisom Arnolda Schwarzeneggera, visokokvalitetnim aluminijskim kovčegom, baterijom od 2Ah i punjačem od 2,4A te limitiranim držačem nastavaka, tijekom ovog je pothvata impresivno demonstriralo svoje performanse. Za pokretanje London Eyea snagom PARKSIDE 20V akumulatorske bušilice bila je potrebna iznimna tehnička preciznost. Najprije je postojeći hidraulički sustav panoramskog kotača postavljen u neutralni položaj kako ne bi stvarao kočenje. Turističku atrakciju potom je pokretalo hidrauličko vitlo koje je kotač pomicalo silom do 20 tona i kompenziralo dodatna opterećenja, poput snažnog vjetra. Uloga PARKSIDE 20V akumulatorske bušilice bila je pokretati hidrauličku pumpu koja je stvarala tlak i prenosila ga na motor vitla. Šest vodećih valjaka održavalo je stabilnost sustava. Kako bi cijeli sustav bio sigurno učvršćen, vitlo je posebnim čeličnim profilima montirano izravno na osnovnu platformu glavnog pogona. Kako bi se osiguralo da najveći konzolni panoramski kotač na svijetu pokreće isključivo akumulatorska bušilica, prije pokušaja precizno je izbalansiran.

Foto: Promo

Guinness World Record (GWR)

Projektom „THE PULL“ PARKSIDE je već 2025. godine osigurao svoje mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda. Povodom 30. obljetnice PARKSIDE je projektom „THE ROTATION“ ljestvicu podigao još više. Uz Tehničko sveučilište u Darmstadtu, performanse je na licu mjesta potvrdio i službeni tim Guinness World Records, koji je ocjenjivao i pratio cijeli pothvat.

Foto: Promo

O PARKSIDE-u

Brend PARKSIDE – dostupan u Lidlu i Kauflandu – nudi proizvode za DIY projekte koji svakome omogućuju da brzo i samostalno obave poslove u vrtu, oko kuće ili u radionici. PARKSIDE PERFORMANCE namijenjen je i vrlo ambicioznim i iskusnim DIY entuzijastima. Nenadmašnim omjerom cijene i kvalitete, širokim asortimanom i visokom kvalitetom PARKSIDE je već osvojio ljubitelje „uradi sam“ projekata diljem svijeta. Više informacija na stranici PARKSIDE-DIY

Foto: Promo

O London Eyeu

Izgrađen na prijelazu u novo tisućljeće, London Eye postao je ikona u čijem je DNK-u slavlje čvrsto ukorijenjeno. Kao prepoznatljiva kulisa tradicionalnog londonskog novogodišnjeg vatrometa, 9. ožujka 2025. ponosno je proslavio svoju 25. obljetnicu.

Smješten u srcu grada, London Eye jedna je od najpoznatijih londonskih znamenitosti. Dizajnirao ga je arhitektonski ured Marks Barfield Architects, visok je 135 metara i najveći je panoramski kotač na svijetu. Kao jedinstveni pokretni vidikovac nad gradom, svojom laganom rotacijom posjetiteljima omogućuje spektakularan pogled od 360 stupnjeva i priliku da dožive energiju britanske prijestolnice s jedne od najpopularnijih atrakcija u Ujedinjenom Kraljevstvu. Od 2000. godine više od 85 milijuna ljudi uživalo je u vožnji i pogledu na londonsku panoramu. Bilo na razglednicama, selfijima ili diljem popularne kulture, London Eye etablirao se kao moderna, svjetski poznata ikona. Od prvih spojeva do prosidbi, od holivudskih zvijezda do članova kraljevske obitelji – njegove 32 gondole, po jedna za svaku londonsku gradsku četvrt, tijekom godina svjedočile su svemu.

* Za pokretanje London Eyea i postavljanje Guinness World Record (GWR) korištena je zasebno dostupna PARKSIDE PERFORMANCE 20V Smart baterija 8Ah PAPP 208 A1. Ova baterija nije uključena u standardni opseg isporuke prikazanog PARKSIDE proizvoda.