Hajdaš Dončić o otpadu u Gospiću i HDZ-u: 'Samo im je on preostao u pokušaju da se spase'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u srijedu se oglasio na svom Facebook profilu istaknuvši kako je "HDZ-u u pokušaju da se spasi" (od afere s opasnim otpadom u Gospiću), preostala 'Joker karta njihovog dečka', aludirajući na glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

"Nakon izmišljene afere o solarima te lažne priče o puncu, kojeg tada nisam ni poznavao, sada očekujem da HDZ iskoristi Joker kartu 'njihovog dečka'. Samo im je još on i preostao u pokušaju da se spase", piše predsjednik SDP-a te dodaje kako njegovu stranku "ne zanimaju neuspješne manipulacije i spinovi HDZ mafije."

"Za razliku od njih nas zanimaju građani i njihovo zdravlje. Odgovornost za Gospić ne može niti neće ostati zakopana kao 37.000 tona opasnog otpada", zaključuje Hajdaš Dončić.

Izvanredna sjednica Hrvatskog sabora

Nakon neuspješnog sastanka Saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, predsjednik Zoran Milanović, na poziv oporbe, uputio je zahtjev za održavanjem izvanredne sjednice Sabora što je prihvatio Gordan Jandroković zakazavši sjednicu u četvrtak.

U Gospiću je u ponedjeljak svemu nazočio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, kojeg su, kao i političare, građani izviždali. "Još uvijek traje istraga. Čim istraga bude završena, donijet ćemo državnoodvjetničku odluku. To bi moglo biti krajem devetog mjeseca", kazao je u ponedjeljak Turudić. Na pitanje, hoće li se istraga proširiti, rekao je da uvijek postoji takva mogućnost.

Podsjetimo, afera s opasnim otpadom u Gospiću ponovno se zakuhala nakon što je USKOK objavio nalaz vještaka vezan uz 37.000 otpada koji je dovezen na ilegalno odlagalište opasnog otpada u krugu bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit.

Stručnjaci su ondje u tlu pronašli mikroplastiku i povišene koncentracije metala, a u podzemnim vodama PFAS spojeve, tzv. vječne kemikalije. Upozorili su da bez provedbe sanacije postoji mogućnost daljnjeg širenja onečišćenja.

Hajdaš Dončić: 'Ostat ćemo mi ili mafija'

U razgovoru s RTL-ovom Dajanom Šošić predsjednik SDP-a je kazao da je zaključak sastanka u Gospiću, prvenstveno - hitna sanacija otpada.

"Država mora preuzeti svu obvezu financiranja i sufinanciranja, to ne može biti na teret građana i mora hitno napraviti adekvatan i vremenski ostvariv plan sanacije. A drugo, što je još bitnije, puna odgovornost je na Andreju Plenkoviću. Ovo nije incident, ovo je greška sustava. Netko je to dozvolio mafiji koja se skupila i uočila da Hrvatska nema dobru regulativu u zaštiti okoliša i to je bio poziv za jedan ekološki eldorado, u negativnom smislu", kazao je Hajdaš Dončić.

Predsjednik najveće oporbene stranke naglasio je političku odgovornost premijera. "Danas smo se usuglasili, lijevo-liberalna centristička oporba, da krećemo sa opozivom Plenkovića, a isto tako pozivamo predsjednika Zorana Milanovića da sazove hitnu sjednicu Sabora upravo zbog ovih prvih stvari, a to je hitna sanacija. Potpise ćemo skupljati do 15. rujna. Prije ni ne možemo. A nakon toga postoji saborski rok kada se mora sazvati sjednica Sabora", zaključio je.